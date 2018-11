Voici ce que votre profil Instagram dévoile sur votre personnalité

Vous pensez peut-être que la photo de votre toast à l'avocat sur Instagram montre seulement que vous êtes une personne en bonne santé, mais des scientifiques ont constaté que vos décisions sur le réseau social en disent beaucoup plus sur votre état d'esprit que vous ne le réalisez.

Une équipe de recherche coréenne a examiné plus de 25 000 publications de 180 étudiants sur le réseau social. Les chercheurs ont mis l'accent sur l'utilisation de la couleur et du noir et du blanc afin d'établir une corrélation avec la personnalité des gens.

Dans le journal Information Processing and Management, les chercheurs ont expliqué que ceux qui avaient une majorité de photographies en noir et blanc étaient plus susceptibles d'être désagréables, contrairement aux personnes qui publiaient davantage de photos en couleurs.

L'étude ne portait pas seulement sur l'amabilité des gens, mais aussi sur leur vie amoureuse.

Les traits de personnalité des participants ont été évalués à l'aide d'un sondage. On leur a présenté des déclarations telles que «j'aide les autres et je suis altruiste» et on leur a demandé de commenter leur propre comportement.

L'équipe a découvert que les utilisateurs d'Instagram qui étaient dans des relations malheureuses utilisaient moins de couleurs sur leurs photos. Si vous utilisez beaucoup de filtres noir et blanc, vous pourriez bien être dans une relation qui ne vous rend pas heureux!

Mais tout n'est pas rose non plus pour ceux qui ont des photos très colorées. Ceux-ci sont plus susceptibles d'être instables émotionnellement ou d'avoir une personnalité névrotique.

Pensez-y la prochaine fois que vous publiez un égoportrait!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Royaume-Uni a été traduit de l'anglais.