En hommage à Jean Béliveau, cette sculpture ne fait pas l’unanimité à Québec

La Ville de Québec a inauguré une nouvelle œuvre d'art située sur l'allée commémorative de la place Jean-Béliveau. Comme la première, elle reçoit son lot de critiques, mais aussi de félicitations pour son originalité.

La Rencontre, une sculpture en bronze représentant deux jeunes cerfs de Virginie tenant en équilibre l'un sur l'autre, avait fait réagir lors de son inauguration en septembre 2017.

Mercredi, la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec dévoilaient l'œuvre d'art en hommage de Jean Béliveau.

Briser la glace du sculpteur Éric Lapointe se veut une œuvre où «ses plans et ses angles sont complexes, comme les changements de direction vifs du hockey».

En gros, selon l'angle dont vous la regardez, vous ne voyez pas la même sculpture. Lorsque l'observateur se place sur la rondelle installée devant l'œuvre, il voit le visage de Jean Béliveau. De derrière ou de côté, l'œuvre est un peu plus abstraite.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher un flot de critiques de la part de plusieurs citoyens de Québec, dont l'animateur à CHOI Radio X Jeff Fillion et le journaliste à TVA Stéphane Turcot.

Certains auraient préféré une oeuvre plus classique pour représenter celui qui a fait vibrer le Colisée avec les As de Québec au début des années 1950.

1- Jean Beliveau, moi et pour bien du monde....ça sonne canadien et non québec. 2- me semble que au moins une statut normal pour qu'on reconnaisse les gens ça fait encore