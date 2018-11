Magasinage exclusif chez Ogilvy avec Véro et Louis

Mercredi 21novembre, la Fondation Véro & Louis s'est associée pour une 2e année consécutive au magasin Ogilvy pour sa traditionnelle soirée Ogilvy en fête pour la bonne cause. Notre photographe était de la soirée pour immortaliser des styles festifs et rencontrer Véro et Louis.

Ce traditionnel événement d'envergure lance la période des Fêtes de la Maison Ogilvy et devient l'occasion parfaite pour commencer le magasinage des Fêtes. Pour une seconde édition, les profits de la vente de billets ainsi que 10 % des ventes de la soirée seront remis à la Fondation Véro & Louis.

« Suite au succès de la première édition en 2017, c'était une évidence de renouveler l'expérience ! Nous avons le plaisir de nous associer pour une deuxième année consécutive à Ogilvy pour cette soirée de magasinage unique en son genre » déclare Véronique Cloutier.

La Fondation Véro & Louis a pour objectif d'offrir un milieu de vie à long terme adapté aux besoins des adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA) âgés de 21 ans et plus.

Cette soirée festive a offert plusieurs tables gourmandes, de petites bouchées originales et des douceurs décadentes. Plusieurs DJ étaient présents pour électriser l'ambiance et les invités ont pu profiter de multiples activités et vivre un moment inoubliable.

Pour voir toutes les photos de la soirée

