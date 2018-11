Facebook/Richard Guay Richard Guay, conseiller de ville pour Ensemble Montréal dans le district de La Pointe-aux-Prairies.

Un conseiller de ville d'Ensemble Montréal a dû s'excuser pour une «blague» sexiste lancée pendant une séance publique de la Commission des finances et de l'administration.

Alors que les élus étudiaient le budget de la Société de transport de Montréal, Richard Guay, conseiller de ville pour le district de La Pointe-aux-Prairies, a laissé tomber que sa collègue Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement pour Projet Montréal, avait des connaissances impressionnantes «pour une femme».

C'est le journaliste Pierre-André Normandin de La Presse qui a relevé l'échange sur Twitter, suscitant l'indignation de plusieurs internautes.

Malaise à l'étude du budget de la STM quand le conseiller Richard Guay salue le travail d'une collègue, se disant impressionné de ses connaissances «pour une femme»... #polmtlpic.twitter.com/xH4sLLtsco — Pa Normandin (@PaNormandin) 22 novembre 2018

Après avoir été rabroué par la conseillère de Projet Montréal Laurence Lavigne Lalonde - et plus d'une heure après le tweet de M. Normandin -, M. Guay s'est excusé pour ses propos «très malhabiles».

Il a dit bien connaître Mme Christensen et avoir voulu faire référence à une «inside joke».

«J'ai le plus grand respect pour elle. Elle est mécanicienne, je suis mécanicien, donc on discute beaucoup ensemble, et elle est aussi membre du comité paritaire de l'industrie automobile. En sachant cela, on comprend mieux pourquoi elle pose des questions si pointues», a-t-il reconnu.

Joint par le HuffPost Québec, le directeur des communications du cabinet de l'opposition officielle a dit considérer que «l'incident est clos» après les excuses du conseiller.

Le HuffPost Québec n'a pas immédiatement été en mesure d'obtenir les commentaires de Mmes Christensen et Lavigne Lalonde sur l'échange.