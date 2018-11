Les 9 meilleurs livres de cuisine à offrir en cadeau

Joe Beef : survivre à l’apocalypse

Dans son deuxième ouvrage, l’équipe du réputé restaurant Joe Beef – Frédéric Morin, David McMillan et Meredith Erickson - nous livre avec un trait d’humour ses secrets culinaires, sa philosophie en cuisine et nous invite surtout à profiter des plaisirs de la table… avant la fin du monde. Plus précisément, on découvre au fil des pages pas moins de 158 recettes, dont certaines figurent au menu de la maison ainsi que des chapitres sur la tradition culinaire mohawk, sur le Noël des campeurs (gastronomique, bien sûr), sur la conservation de longue durée et sur les techniques particulières de David et Frédéric pour la cuisson au barbecue.

