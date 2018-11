Le skieur québécois Erik Guay annonce qu'il prend sa retraite

Erik Guay, le skieur le plus décoré de l'histoire canadienne, a annoncé jeudi qu'il prenait sa retraite.

Guay, de Mont-Tremblant, avait envoyé un premier indice quant à sa décision en se retirant de la deuxième descente d'entraînement de la Coupe du monde de ski alpin de Lake Louise, en après-midi. La veille, il avait signé le 69e chrono, à plus de quatre secondes de l'Italien Christof Innerhofer.

«Aujourd'hui est un jour spécial qui marque la fin d'un chapitre qui a eu un grand impact sur ma vie, a déclaré Guay par voie de communiqué. Pendant des décennies, je me suis efforcé d'être le meilleur coureur de ski au monde, représentant le Canada aux quatre coins du globe et faisant partie d'une équipe incroyable.»

Sa décision survient au lendemain de la violente chute de son coéquipier de l'équipe canadienne Manuel Osborne-Paradis, à l'occasion de la première descente d'entraînement. Le Britanno-Colombien, qui a été victime d'une double fracture tibia-péroné selon Canada Alpin, devait d'ailleurs être opéré jeudi à Calgary. Sa saison est donc terminée, avant même qu'elle n'ait débuté.

La volonté du Québécois âgé de 37 ans de poursuivre ses activités avait été ébranlée une première fois, la semaine dernière, après que son compatriote Broderick Thompson se soit blessé à un genou lors d'une descente d'entraînement à Nakiska.

Mercredi, après la descente d'entraînement, Guay avait laissé entendre qu'il pourrait accrocher ses skis pour de bon. Le vétéran avait déclaré à 'La Presse' ressentir «une certaine tristesse» à l'idée de disputer sa 15e et dernière étape de Coupe du monde à Lake Louise, où il a signé le premier de ses 25 podiums en 2003.

«J'ai comme un pied dans la retraite et un pied dans la compétition», a-t-il déclaré au quotidien montréalais.

Guay est le skieur canadien le plus prolifique de l'histoire du ski alpin au pays. Il a été proclamé champion du monde de descente à Garmisch-Partenkirchen en 2011 et champion du monde de super-G à Saint-Moritz en 2017, en plus d'avoir été sacré vice-champion en descente la même année. Il a également obtenu un globe de cristal en carrière, et remporté cinq épreuves de la Coupe du monde.

Il n'aura cependant jamais pu émuler ses performances aux Jeux olympiques d'hiver. Après avoir terminé au pied du podium en super-G à Turin en 2006 et cinquième en descente et en super-G à Vancouver en 2010, Guay n'a pu faire mieux qu'une 10e place en descente à Sotchi en 2014. Il n'a pas pris part aux Jeux de Pyeongchang l'hiver dernier en raison de maux de dos persistants.

Guay a tenté un dernier tour de piste cette saison, mais les blessures subies par ses coéquipiers auront finalement eu raison de sa volonté.

La communauté du ski organisera une fête en l'honneur de Guay en 2019. Plus de détails suivront dans les prochaines semaines.

Plus de détails à venir.