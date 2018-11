La grande guignolée des médias revient pour une 18e édition sous le thème Chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manquent de denrées.

Les collectes auront lieu du 26 novembre au 24 décembre et la collecte extérieure se déroulera le jeudi 6 décembre.

Pour l'occasion, plusieurs personnalités circuleront dans les différents médias et points de collecte afin d'encourager les bénévoles et de solliciter les dons. Les porte-parole de l'édition 2018 seront le chef et animateur Bob le Chef, l'animatrice Marie-Claude Barrette, le comédien et metteur en scène Jeff Boudreault, le chanteur Ludovick Bourgeois, la comédienne Véronique Claveau, l'auteur-compositeur-interprète Corneille, le comédien Alexandre Goyette, la comédienne Livia Martin et la chanteuse Guylaine Tanguay.

Facebook/La guignolée des médias La collecte de denrées commencera le 26 novembre.

À Montréal, Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) sont bénéficiaires. Les dons amassés par La Guignolée des Médias de la Rive-Sud sont remis à une quarantaine d'organismes de la Rive-Sud et ceux de Laval sont partagés entre la SSVP et Moisson Laval.

L'organisation de la grande guignolée rapporte que chaque mois, plus de 170 000 personnes différentes fréquentent les banques alimentaires, dont plus de 58 000 enfants. Le réseau d'aide alimentaire québécois répond en moyenne à plus de 1,88 million de demandes d'aide alimentaire d'urgence par mois.

En 2017, 1 886 961 demandes d'aide alimentaire ont été enregistrées mensuellement, une augmentation de 5% depuis 2016.

Durant toute la période de la guignolée, 340 pharmacies du Groupe Jean Coutu, les 210 supermarchés Maxi et Provigo ainsi que les 55 bureaux du courtier immobilier Via Capitale du Québec accepteront les dons en denrées alimentaires non périssables et en argent.

Il sera aussi possible d'aider à guignolee.ca ou par texto – à NOEL au 20222 – à Montréal pour un don de 10 $. Ticketpro mettra encore une fois son réseau téléphonique à la disposition des donateurs. Leurs contributions pourront donc être versées en toute sécurité au 1 866 908-9090 ou au 514 908-9090.