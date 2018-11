Depuis quelques années, l'appareil photo est l'une des principales caractéristiques pour différencier les smartphones, encore plus en basse luminosité. Et en cette fin d'année 2018, certains constructeurs ont fait un pas de plus avec l'apparition du "mode nuit".

Celui-ci est notamment disponible depuis peu sur trois téléphones récents: le Pixel 3 de Google, le Mate 20 Pro de Huawei et le OnePlus 6T. Alors que le Black Fridayapproche à grand pas, ces petits détails peuvent aider à faire un choix entre des smartphones aux caractéristiques parfois proches (en dehors du prix, évidemment).

Le HuffPost a fait le test et comparé cette fonctionnalité sur les trois smartphones dans deux environnements différents (et bien sombres). Pour l'activer, il faut sélectionner le mode nuit, comme on sélectionne le mode portrait ou panorama. Le Pixel 3 le propose directement si la luminosité est basse.

La différence sur un paysage de nuit

Le mode nuit du Google Pixel 3

Ici, la différence est notable. La scène de droite, avec le mode nuit, est bien plus lumineuse, sans pour autant y perdre trop en qualité.

Le mode nuit du Huawei Mate 20 Pro

Chez Huawei, il y a aussi une amélioration, même si la photo classique est plus contrastée que sur le Pixel 3 (ce que nous avons déjà remarqué dans un précédent test). Par contre, l'image est moins nette en mode nuit.

Le mode nuit du OnePlus 6T

Pour OnePlus, la différence est notable: on a beaucoup plus de détails et de lumière en mode nuit. Le flou est également moins prononcé. Il faut dire que la photo classique est moins jolie que sur les smartphones de Huawei et Google.

De manière générale, on voit une nette amélioration. Comment ça marche? Un amateur de photo sait que plus on laisse l'appareil capter la scène longtemps, emmagasiner de la lumière, plus la photo sera lumineuse. On appelle ça le temps d'exposition. Le problème, c'est que l'appareil photo de même que la scène capturée doivent être parfaitement immobiles. Sinon, on obtient une bouillie floue pas très agréable.

Avec le mode nuit, les smartphones prennent en réalité plusieurs photos à la chaîne et l'intelligence artificielle va ensuite les mélanger, en prenant en compte le mouvement du téléphone, mais aussi de la scène observée. Cela veut dire qu'il faut tenir le téléphone sans trop bouger pendant 3 à 6 secondes pour que la photo soit prise.

Le mode nuit dans une cour intérieure

Si l'on voit bien l'amélioration proposée par le mode nuit, lequel de ces trois smartphones propose le changement le plus éclairant, au sens propre? Le HuffPost a pris en photo une cour intérieure très sombre, dont voici le rendu avec une photo classique (réalisée avec un Pixel 3):

Le HuffPost Ici, une photo sans mode nuit réalisée avec un Pixel 3.

Voici maintenant les différentes photos réalisées en mode nuit.

Pixel 3 vs OnePlus 6T

Ici, c'est une victoire par KO de Google. Logique, la société est à la pointe en termes d'intelligence artificielle et les photos sont, par défaut, de meilleures qualités que sur le OnePlus 6T.

Pixel 3 vs Huawei Mate 20 Pro

Face au Mate 20 Pro, le constat est différent. Certes, la photo est bien plus lumineuse sur le Pixel 3, mais il y a aussi beaucoup plus de grain, la photo est moins nette

OnePlus 6T vs Huawei Mate 20 Pro

Logiquement, le Mate 20 Pro s'impose sans problème face au OnePlus 6T.

CONCLUSION

Il est évident au vu des photos que le mode nuit n'est pas un simple gadget. A la fois pour sublimer des photos dans la pénombre ou pour réussir à capturer des scènes normalement impossibles à immortaliser, cette option est un vrai plus.

Quant à savoir quel smartphone choisir si vous souhaitez disposer de cette fonctionnalité, tout dépend. Certes, les photos du OnePlus 6T sont bien en dessous, mais il a le mérite de proposer un mode nuit à un prix inférieur.

Les deux autres prétendants proposent au final quelque chose de différent. Le Pixel 3 transforme des scènes sombres en scènes presque lumineuse, mais avec une qualité moindre. Chez Huawei, qui a misé sur cette fonctionnalité depuis le P20 Pro sorti en mars, les photos sont moins claires, mais bien plus nettes. A vous de juger.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.