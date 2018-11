Pour la deuxième fois cette année le détaillant à rabais Dollarama rappelle un jouet fabriqué en Chine qui contient des niveaux excessifs d'un produit chimique dangereux pour la santé humaine.

Santé Canada a annoncé que le détaillant rappelait plus de 52 000 ensembles de jouets MONTOY qui contiennent une poupée et 12 articles. Ces ensembles ont été vendus entre le 16 octobre 2017 et le 5 octobre de cette année.

Le numéro d'article 08-3048458 figure dans le coin supérieur droit de l'emballage et le CUP 66788824057 à l'arrière.

On ne rapporte ni incident ni blessure, mais Santé Canada explique que la «teneur en phtalates de la poupée et des articles en plastique est supérieure à la limite permise et ces produits présentent donc un risque chimique. D'après des études, certains phtalates, y compris le DEHP, pourraient entraîner des anomalies de la reproduction et des troubles de développement chez les jeunes enfants lorsque des produits en plastique vinyle souple sont sucés ou mâchouillés pendant des périodes prolongées».

Les consommateurs devraient retirer les jouets rappelés de la portée des enfants et les jeter ou les retourner là où ils les ont achetés pour obtenir un remboursement; aucun reçu ne sera requis.

Dollarama avait rappelé au mois d'août, pour la même raison, plus de 500 000 balles à sauter.