9 produits pour une mine au top pendant les Fêtes

C'est la période des partys de Noël, des longues soirées bien arrosées pour lesquelles on souhaite être au meilleur de notre beauté, et pour cela on désire de l'éclat et une peau bien hydratée.

Au programme: peeling, masques, crèmes et sérums qui promettent de booster notre épiderme en l'enveloppant d'éclat et de luminosité.

Masque métallisé doré perfecteur de peau de Séphora

Courtoisie

Parce que notre peau mérite tout le glow du monde avant les fêtes, on aime ce masque tissu à appliquer sur peau nettoyée et sèche. On laisse poser une petite quinzaine de minutes tranquillement allongée avant de se jeter dans la frénésie de la nuit. Enrichi en miel, ce masque va hydrater significativement la peau en quelques instants. Notre conseil: surtout bien faire adhérer le masque au contact de la peau pour optimiser l'effet.

Le masque - 8$

Exfoliant pour les lèvres à la pêche de Too Faced

Courtoisie

Ce gommage exfoliant pour les lèvres infusé de pêche et de crème élimine délicatement les peaux sèches. Il contient des agents hydratants et nourrissants qui laissent les lèvres souples et parfaitement préparées pour l'application de votre maquillage du temps des Fêtes.

21$

Time Flash de Filorga

Courtoisie

Ce soin à utiliser après votre rituel du jour et avant le maquillage utilise la technologie «lift & blur» pour lisser les rides et lifter les traits en quelques secondes. Son secret ? Une action lift obtenue grâce à des polysaccharides tri-dimensionnels qui forment un film à la surface de la peau pour remettre en tension les tissus cutanés et ainsi retendre les traits. Quant aux élastomères de silicones, ils viennent combler et flouter les rides. Un effet immédiat assuré.

30 ml - 65$

Soin Lissant Contour des Yeux d'Embryolisse

Courtoisie

Parce qu'on enchaîne les soirées, voici un soin spécifique pour cette zone si fragile de notre visage. C'est un correcteur premières rides, cernes et poches qui redonne au regard un air reposé et rajeuni. La peau est prête pour un maquillage immédiat. À utiliser matin et/ou soir, sur peau propre et sèche. Les formules d'Embryolisse apportent à la peau l'essentiel: tous les nutriments et l'eau dont elle a besoin pour être en pleine santé et embellie.

Le tube 46,51$

Sérum intensif hyaluronique d'Esthederm

Courtoisie

À glisser sous sa crème de jour, ce sérum à la texture légère infusée en acide hyaluronique pénètre ultra rapidement dans la peau et l'hydrate instantanément en permettant de fixer l'eau à la surface de l'épiderme. Une parfaite base avant le rituel beauté quotidien que l'on pratique façon layering, plusieurs couches.

30 ml pour 89$

Crème à la rose de Dr. Hauschka

Courtoisie

Avec le froid et le chauffage, notre peau malmenée a besoin d'une une crème à la fois riche et apaisante. On se tourne vers ce classique de la marque allemande à base de rose à la texture et fragrance envoûtante. Elle est idéale pour la période en nourrissant intensément les peaux sèches. Cette formule protège contre la sécheresse et aide à réduire les rougeurs, l'irritation et les effets de la couperose. Une parfaite base avant d'attaquer les festivités.

30 ml pour 50$

Touche Éclat Yves Saint Laurent

Courtoisie

C'est un classique dont on ne se lasse pas. On l'utilisera aussi bien comme anti-cernes que par touches ici ou là pour apporter des points de lumière. Sa texture à la fois légère et facilement applicable permet de mettre en valeur pommettes, menton, et aussi d'effacer les cernes violacées tout en magnifiant notre teint en y apportant de l'éclat. Que demander de plus?

51$

Sérum ino Zorah Biocosmétiques

Site Zorah

On adore la texture ultra fluide de ce sérum de la marque de produits biologiques Zorah. Après utilisation, notre peau est gorgée d'eau, visiblement plus éclatante, sans l'aspect luisant, nous permettant d'en appliquer matin et soir au besoin.

54,99$

Peeling – Rapid Reveal Peel de Dermalogica

Courtoisie

Ce n'est pas un tube, mais bien dix que Dermalogica propose avec son nouveau soin peeling. Le traitement qui s'étale sur plusieurs semaines commence par l'application rapprochée de trois tubes (remplis d'extraits phytoactifs AHA, d'acide lactique et d'enzymes végétales fermentées) puis on répète ensuite une fois par semaine seulement. Le but est de se débarrasser de la couche de peau morte, sèche et terne à la surface, diminuant par le fait même l'apparence des imperfections et des signes de l'âge. On a testé et le résultat est au rendez-vous. On a senti chaque fois des picotements – signe que notre épiderme réagissait à la solution - et notre peau était visiblement plus lisse après chaque application. L'éclat, lui, apparaît dès le lendemain matin. On recommande vraiment avant les Fêtes si vous voulez faire peau neuve... littéralement!

114$