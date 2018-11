«Occupation Double»: Sansdrick défend Pézie et réplique à Joanie

Fort de son passage remarqué à Occupation Double Grèce dimanche dernier, Sansdrick Lavoie a poursuivi sur sa lancé, ce mercredi 21 novembre, en faisant le point sur deux «controverses» dans lesquelles il est directement impliqué.

Le futur animateur du magazine déco Faites-nous la cour (qui sera diffusé sur les ondes de Canal Vie au printemps 2019), a ainsi tenu à rectifier le tir, sur Instagram, en ce qui a trait à sa relation avec Pézie. Le tout en plus de confirmer qu'il lui arrivait bel et bien d'embrasser ses amis sur la bouche «comme le font les Italiens», et de riposter à la sortie très médiatisée de Joanie Perron.

«Je ne suis pas en couple avec Pézie [...] On a réessayé, ça n'a pas marché et elle a décidé d'aller à OD», a-t-il clarifié d'emblée, avant d'ajouter qu'ils ne reviendraient pas ensemble, car il avait une «copinette».

Le principal intéressé a également défendu son ex quant aux raisons pour lesquelles elle n'a pas totalement joué franc-jeu avec Olivier et les autres candidats, tout en affirmant que, selon lui, les sentiments que la candidate dit éprouver pour le troubadour émotif sont bel et bien sincères.

Elle ne voulait peut-être pas balancer notre vie privée au grand public. Malheureusement, c'est Occupation Double et la vérité a fini par sortir. Sansdrick Lavoie

«Pézie, clairement, elle n'aime pas beaucoup parler de ses émotions. Elle l'a fait avec Olivier devant tout le Québec [...] Elle aime Olivier, je vous le garantis.»

Sansdrick conclut en revenant sur la controverse à laquelle il fut mêlé le 13 novembre dernier, lorsque Joanie Perron s'est indignée de la façon dont Renaud traitait les filles, tout en écorchant Andrew et Sansdrick au passage.

«BTW Andrew est pas mieux à appuyer un gars misogine comme Renaud, avait-elle lancé. C assez deg et je vous confirme que la même chose s'est produite l'an passé, mais que la production montrait pas les gars en chicane ou qui talk shit, juste les filles!» [sic]

«Sérieux Joanie, décroche un moment donné. C'est un jeu, et je ne sais pas ce que tu as contre Pézie. Peut-être que tu es jalouse, mais je t'aime», a répliqué le principal intéressé.

La zizanie, c'est bien. Mais la bisbille, c'est mieux!

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

