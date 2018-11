Margot Robbie dévoile le titre du spin-off de «Suicide Squad»

Cette fois c'est officiel, le spin-off sur le personnage de Harley Quinn a son titre et se dévoile un peu plus. C'est l'actrice Margot Robbie, qui campe ce personnage dérangé depuis le film "Suicide Squad" qui a dévoilé le titre définitif.

Sur Instagram, l'actrice a posté une première photo du script écrit par Christinia Hodson ce mardi 20 novembre, où l'on peut découvrir le véritable titre du projet jusqu'alors présenté comme "Birds of Prey" (oiseaux de proie). Warner Bros. a donc tranché pour un titre un tantinet plus long: "Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)", un titre qu'est en mesure de confirmer The Hollywood Reporter.

Un titre au nom évocateur qui devrait d'ailleurs rappeler à certains un autre intitulé de film, sorti lui en 2014. Comme le souligne très justement Comicsblog, le titre "Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) rappelle de façon très appuyée le titre complet de "Birdman" plusieurs fois oscarisé en 2014, dont le véritable titre est "Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance)". Peut-être une première référence cachée?



Margot Robbie, chef de gang de super-héroïnes ?

Adapté des comics du même nom, "Birds of Prey" devrait donc se concentrer principalement sur le personnage de Margot Robbie alias Harley Quinn, mais pas seulement. Avec son casting essentiellement féminin, le film réalisé par Cathy Yan permettra de découvrir d'autres personnages des "Worlds of DC" (équivalent du Marvel Cinematic Univers) encore jamais vus au cinéma.

Un sacré défi après les échecs commerciaux et/ou critiques des derniers films DC tels que "Justice League" et "Suicide Squad".

Warner Bros. Entertainment Inc. Margot Robbie en Harley Quinn dans le film "Suicide Squad".

Les personnages de Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) et Cassandra Cain alias Batgirl (Ella Jay Basco) sont déjà annoncés et devraient s'allier pour affronter un méchant bien connu des ruelles sombres de Gotham: Black Mask, qui sera, lui, incarné par l'acteur anglais Ewan McGregor (dont certains fans ont déjà imaginé le futur look).

Encore au stade de pré-production, le film ne sortira en salle qu'en 2020. D'ici là, l'univers "Worlds of DC" nous aura déjà présenté sa nouvelle version du Joker incarnée par Joaquin Phoenix et prévue pour la fin d'année 2019.

