Amazon divulgue par erreur noms et courriels de clients tout juste avant le Black Friday

Plusieurs utilisateurs du site de commerce en ligne Amazon se sont réveillés ce matin avec un courriel dans leur boîte leur indiquant que leur nom et adresse courriel avaient été divulgués «en raison d'une erreur technique».

Dans le courriel très bref envoyé à ses utilisateurs touchés, Amazon n'explique pas ce qui a pu se passer, mais indique que tout est revenu à la normale et qu'il n'y a pas matière à changer de mot de passe. Plusieurs abonnés du service se sont rendus sur le forum de la compagnie pour exprimer leurs désarroi.

Jusqu'à présent, des utilisateurs des États-Unis et du Royaume-Uni, comme l'indique BetaNews, ont indiqué avoir reçu le courriel du service à la clientèle de la multinationale. Sur Twitter, certains ont critiqué l'apparence du courriel, le comparant pratiquement à un courriel frauduleux malgré sa légitimité.

Amazon's legit been sending out notices saying sorry we exposed your email address. Seems likely related to this https://t.co/21cRB2dHTk... Besides the brevity, what's giving people pause is they sign the email https://t.co/KDiteRFaeR Why cap the "a" and why no https://? Strange pic.twitter.com/mwty3GmCN1