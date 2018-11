Taylor Hill émeut la Toile avec son acné

Taylor Hill, fameux Ange de Victoria's Secret, est plus connue pour ses publications d'elle au meilleur de sa forme. Cette fois-ci, l'Américaine a choisi de publier deux clichés d'elle auxquels on ne s'attendait pas.

On découvre le top modèle sans aucune once de maquillage, sa peau nue nous donne à voir des boutons d'acné qu'elle nous fait voir sciemment. Ses publications sont accompagnées de commentaires sur sa chevelure indomptable, mais aucune mention de sa peau.

Ce qui lui a valu plus de 1 300 000 j'aime pour ces deux clichés et de nombreux commentaires qui valident et encouragent le mannequin qui a partagé de son intimité sans en faire la publicité.

Hé oui, les Anges aussi ont comme nous toutes des boutons, parfois.

Voici les partages en question.

Les commentaires convergent tous dans le même sens:

Un nombre incalculable de coeurs rouges en réponse à cette publication du mannequin distingué parmi les plus belles femmes au monde, Taylor Hill qui a été le plus jeune modèle à défiler pour Victoria's Secret à l'âge de 19 ans. Depuis elle est de toutes les campagnes les plus prestigieuses.

«J'aime le fait que tu aies dévoilé une telle photo alors que tu as de l'acné. Cela m'aide par rapport à mon propre acné» - autre témoignage d'une fan qui en dit long.

