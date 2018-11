BIEN-ÊTRE

Shibari: l'art de se ligoter pour se rapprocher

De plus en plus socialement acceptées, les pratiques BDSM sortent de l'ombre pour s'afficher publiquement. Parmi elles, le shibari, art japonais du ligotage, suscite de plus en plus la curiosité. Qu'on le voie en première partie du spectacle d'Asaf Avidan ou dans des bars fétichistes de Tokyo, il ne laisse assurément pas indifférent.