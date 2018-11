HuffPost Québec

Vous vous envolez bientôt vers une destination soleil? Attendez avant de mettre votre écran solaire dans la valise. Deux lotions vendues au Québec contiennent un niveau supérieur de bactéries qui peuvent causer diverses infections graves.

Santé Canada procède au rappel d'un lot de lotion Option+ Famille FPS 50 vendu chez Uniprix et Sport Personnelle FPS 50+ vendu chez Jean Coutu dont la date d'expiration est le 19 janvier 2019. Selon le fabricant Empack Spraytech Inc., elles contiennent des types de bactéries à un niveau jugé inacceptable appelés Lactobacillus brevis et Micrococcus luteus ou Staphylococcus hominis novobiosepticus.

Près de 6000 unités de chaque produit ont été vendues, mais aucune réaction indésirable liée aux écrans solaires rappelés n'a été encore été signalée à Santé Canada jusqu'ici.

Parmi les possibles troubles de santé associés aux bactéries en cause, l'agence gouvernementale cite les suivants : Micrococcus luteus peut causer diverses infections, y compris des infections cutanées et occasionnellement des problèmes graves comme la méningite, un choc septique (tension artérielle dangereusement basse en réaction à une infection), l'arthrite septique (infection dans une articulation habituellement causée par une bactérie), une pneumonie, une endocardite (inflammation des muqueuses des valvules cardiaques le plus souvent causées par une infection) ou une sepsie (complication potentiellement fatale d'une infection). Le risque peut être plus élevé chez les enfants ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Staphylococcus hominis novobiosepticus peut causer des infections qui peuvent résister aux antibiotiques. Il a été établi que cette bactérie cause des infections du système sanguin, principalement dans les milieux de soins de santé. Le risque peut être plus élevé chez les enfants ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Santé Canada conseille de ne pas utiliser les produits et de contacter un professionnel de la santé si des réactions se sont manifestées à la suite de l'emploi de ceux-ci.

