Des pannes pour Facebook et Instagram mardi matin

Pour une deuxième semaine de suite, le réseau social Facebook a été affecté par une panne.

Selon des gazouillis aperçus sur Twitter, certains utilisateurs se plaignaient aussi de difficultés à accéder à Instagram.

Sur Facebook, un message indiquant que le service était actuellement indisponible s'affichait.

Facebook n'a pas encore réagi, mais le service semble rétabli pour les deux réseaux après une courte interruption.

Le 12 novembre dernier, sur la côte Est des États-Unis comme du Canada, mais aussi à Los Angeles ou en Amérique du Sud, un message d'erreur s'est affiché pendant quelques minutes quand on tentait de se connecter au site.

"Désolé quelque chose ne fonctionne pas. Nous y travaillons et nous allons le réparer le plus vite possible", pouvait-on lire en tentant de se rendre sur le réseau social.

Avec des informations de l'AFP.

