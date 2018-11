«Occupation Double Grèce»: quand Julie Snyder décide de se gâter

Julie Snyder s'est fait plaisir, ce lundi 19 novembre, en infiltrant momentanément l'aventure Occupation Double Grèce.

Après avoir produit et traîné dans les coulisses de la populaire émission de téléréalité pendant des années, nous pouvons comprendre que la productrice ait eu envie de se retrouver devant les caméras, ne serait-ce que pour 24 heures.

Julie Snyder a révélé à OD+ en direct qu'elle avait pensé infiltré la maison des filles à Bali l'an dernier, mais que des raisons techniques l'en avait empêché.

La présence de Julie Snyder dans les maisons n'a toutefois pas créé autant de remous que l'avait suggéré Hugo Dumas la semaine dernière dans les pages de La Presse+. La principale intéressée a néanmoins pris un plaisir évident à piquer les candidats et les candidates et revenir sur leurs frasques, en plus de leur donner une petite idée de l'image qu'ils projettent à la télé.

Un passage a particulièrement secoué Catherine, qui a subitement pris conscience des nombreuses fois où elle avait été un peu (beaucoup) pompette devant toute la province. «Je ne veux plus boire. Je ne veux plus boire. Je ne veux plus boire», a-t-elle déclaré par la suite. Déterminée? On verra!

Quelques citations mémorables de Julie Snyder

«Je pourrais être leur mère, j'aurais pu allaiter ces enfants-là!»

«Toi, Jonathan, je suis dans ton Top 10 rendu ici? J'ai peut-être des chances étant donné que tu switches à chaque semaine!»

«Non mais là, on peut pas faire le party?»

«La culture, ce n'est pas comme du spray tan ou du vernis à ongles, ça ne s'en va jamais.» (à Maude)

«Je vous préviens, ce ne sera pas le Renaud Show, ça va être le Julie Show.»

«Avec le recul, dirais-tu que tu es plus habile de tes mains qu'à OD?» (à Jonathan)

«Des abdominaux, je n'en ai pas. Quand j'ai accouché, ils sont partis avec le placenta.»

«Tes tatouages sont vrais? Je pensais que ce n'était pas vrai, comme le début de ta relation avec Jessika.» (à Renaud)

Olivier et Pézie, évidemment...

Les pourparlers se sont poursuivis entre Olivier et Pézie, qui a tenté d'expliquer la situation en soulignant (entre autres) que Sansdrick embrassait même sa mère sur la bouche (!) quand ils se voyaient.

Olivier a finalement décidé de faire marche arrière dans sa confrontation pour ne pas trop brusquer l'élue de son coeur.

Une décision qui a particulièrement agacé les garçons qui, à l'instar de bien des téléspectateurs, craignent que le troubadour finisse par sortir perdant de cette relation.

Pézie a tenté par la suite de rassurer de nouveau Olivier en lui assurant qu'il n'y avait aucune chance qu'elle revienne en couple avec Sansdrick... au cours des cinq prochaines années.

Même Julie Snyder a confronté la jeune femme en ce qui a trait à la nature de sa relation avec le candidat d'OD Bali au cours de la dernière année. Pézie a reconfirmé qu'ils s'étaient fréquentés, insistant toutefois sur le fait qu'il ne s'était rien passé entre eux entre les auditions et le début de l'aventure.

La candidate n'a pas voulu non plus donner de détails quant aux raisons de leur séparation, craignant de se faire juger.

Ça ne s'invente pas...

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

