Plusieurs personnes ont été "touchées" dans une fusillade survenue lundi près d'un hôpital de Chicago, a annoncé la police de la métropole du nord des États-Unis, qui a appelé la population à éviter la zone.

Il y a eu des "tirs (...) aux abords de l'hôpital Mercy", a tweeté le porte-parole de la police de Chicago, Anthony Guglielmi en faisant état de "plusieurs victimes". "Les policiers se livrent à une fouille méthodique de l'hôpital. Au moins un tireur potentiel a été touché", a-t-il ajouté.

"I turned around to my right and I see a man shooting someone on the ground": A man who was waiting for results in Chicago's Mercy Hospital describes seeing the active shooter there pic.twitter.com/79GCK88vG4