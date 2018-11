10 lieux où il fait bon relaxer à Québec

S'offrir un moment pour soi, pour prendre une pause avant la frénésie des Fêtes. Phénomène en vogue, le #metime invite à décrocher de la routine et à relaxer, lors d'un séjour de ressourcement ou pour quelques heures au spa. Les lieux où il fait bon relaxer à Québec ne manquent pas : spas, centres de massothérapie, studios de yoga, etc. En voici dix qui invitent à décrocher.

Strøm Spa Nordique

Tout nouveau, tout beau! Ouvert depuis la fin octobre, le Strøm Spa Nordique du Vieux-Québec reçoit les éloges : le vaste site situé sur les berges du fleuve Saint-Laurent est remarquable, tout comme le design de ses installations. En plus de sa vue imprenable, l'établissement se démarque aussi par son immense bain flottant au sel d'Epson, sa piscine infinie et la « lazy river » sous-terraine. On y va bien sûr pour l'expérience thermale, mais aussi pour la massothérapie, les soins esthétiques et la gastronomie pour des moments de détente globale.

L'Attitude Massothérapie

Il n'y a rien comme un massage pour détendre les muscles et pour redonner de l'énergie au corps. Or, devant la panoplie, quel type de massage choisir ? Offrant une vaste gamme de pratiques, le centre de massothérapie L'Attitude Massothérapie est une véritable référence à Québec. Célébrant ces jours-ci les 30 ans de son école, - qui est la seule de la région qui est accréditée par la Fédération québécoise des massothérapeutes -, elle forme des massothérapeutes qui œuvrent soit sur place ou dans d'autres spas de la région.

À découvrir : le massage amma, ancêtre du shiatsu, s'exerce sur le corps à l'aide de pressions rythmées des pouces et des mains, d'étirements et de percussions qui font circuler l'énergie et donne un regain de vitalité. On aime!

Sibéria Spa

L'un des plus populaires à Québec est le Sibéria Spa, et avec raison. Le site enchanteur et naturel est idéal pour oublier les tracas du quotidien et pour relaxer à l'extérieur, et ce, à quelques minutes de la ville. Récemment agrandi, le site demeure toutefois intime puisque les stations sont nombreuses, mais petites. Parmi les nouveautés, un deuxième sauna finlandais sera bientôt en opération.

Psitt! Relaxez en famille les dimanches matins! Les enfants peuvent ainsi bénéficier à leur tour de ce moment de détente. À essayer avec les enfants : le sauna à infrarouge (moins chaud que le sauna finlandais), se verser un seau de glace dans le bain de vapeur et le chocolat chaud au Café Sibéria. Un hit assuré!

Moment Spa du Fairmont Le Château Frontenac

Niché au sixième étage du Château Frontenac depuis cinq ans, le centre de soins Moment Spa permet d'apprécier une détente totale du corps et de l'esprit dans la quiétude et l'élégance du célèbre établissement qui fête ses 125 ans. Les installations de luxe de ce centre sont tout autant appréciées des visiteurs en hébergement que par les clients de passage, que ce soit pour un massage, un soin du visage ou une manucure.

Le plus : pas besoin de chercher du stationnement! Lors de votre visite, profitez gracieusement du service de voiturier et, à l'achat d'un forfait ou de 2 heures de soins et plus, accédez aux installations de l'hôtel : piscine intérieure, bain-tourbillon et bains à vapeur.

Zeste Détente

En manque de sommeil ? Détendez-vous dans le bain flottant de Zeste Détente. Une heure de flottaison équivaut à quatre heures de sommeil. Dans son habitacle en forme d'œuf, le bain flottant est un véritable havre de détente avec ses 1000 livres de sel d'Epson qui permettent de flotter sans aucun effort. Le sentiment d'apesanteur et d'isolation procure une expérience unique : optimisez-la en éteignant complètement la lumière. Complétez ensuite la détente par un massage aux pierres chaudes ou avec ventouses.

Le Monastère des Augustines

Oubliez le quotidien en entrant au Monastère des Augustines. Fermez vos appareils électroniques et connectez-vous sur vous-mêmes. Lieu par excellence pour se ressourcer, que ce soit lors d'une retraite de quelques jours ou lors d'une séance matinale de méditation ou de yoga, ce site patrimonial dans le Vieux-Québec est entièrement dédié à la santé globale. On peut même passer une nuitée dans une chambre monastique, semblable à celles des sœurs Augustines!

Centre de l'Hêtre

Que diriez-vous de dormir dans un dôme ou dans une yourte, et ce, même s'il neige à l'extérieur ? Situé en pleine forêt, à 25 minutes du centre-ville, le Centre de l'Hêtre propose une expérience unique d'hébergement dans un dôme géodésique ou une yourte. Le plus : il est ouvert et accessible à l'année. Prisé par les amateurs de plein air, son site donne accès à un lac et à des sentiers pédestres. Un service de massothérapie et des séances de yoga sont aussi offerts sur place.

Aroma Spa

Aménagé dans l'hôtel du Village Vacances Valcartier, l'Aroma Spa invite à prendre une pause des glissades sur tubes et du Bora Parc en profitant de soins personnalisés et de l'expérience thermale avec bain de vapeur, sauna finlandais, bassins chauds et froids, piscines ainsi que des espaces de détente avec foyer et bar à thé.

Le plus : comme son nom l'indique, le centre propose l'aromathérapie avec une huile essentielle qui a spécialement été créée pour l'Aroma Spa. Cet arôme apaisant purifie l'air, équilibre les énergies et vivifie le corps et l'esprit.

Yoga Dandelion

C'est connu, la pratique du yoga diminue le stress. Ce n'est pas surprenant que les studios de yoga soient aussi populaires. Parmi les nouvelles déclinaisons, on retient le yoga wall, une approche innovatrice qui développe la flexibilité tout en apaisant le système nerveux et le mental. Le concept est simple : des courroies attachées au mur permettent la réalisation de postures en équilibre offrant une nouvelle perspective.

On découvre cette nouvelle approche chez Yoga Dandelion.

Nordique Spa Stoneham

Victime d'un important incendie en janvier 2018, le Nordique Spa Stoneham rouvrira ses portes en décembre, juste à temps pour Noël! En voie d'obtention de la certification Spa d'Excellence, le Nordique Spa Stoneham offrira un espace de détente repensé, avec saunas finlandais, bains vapeur turcs de type hammam, de vastes bains-tourbillon extérieurs, sans oublier les aires de détente intérieure et extérieure donnant vue sur la magnifique rivière Jacques-Cartier. Un bistro santé et des soins de massothérapie seront aussi offerts.

