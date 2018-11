Un sénateur républicain régulièrement critique de Donald Trump a appelé dimanche à des primaires à droite pour l'élection présidentielle de 2020, lors de laquelle le président américain a clairement l'intention de briguer un second mandat.

Jeff Flake, sénateur sortant de l'Arizona, estime que "quelqu'un doit se présenter dans le camp républicain" afin de "rappeler aux républicains ce que cela signifie vraiment d'être conservateur, et aussi d'être correct".

"L'avenir du parti repose sur des individus qui souhaitent aller de l'avant avec une vision optimiste", a-t-il ajouté dans un entretien à la chaîne CNN.

"I don't think that will be me," Sen. Jeff Flake says when asked whether he will challenge President Trump in 2020. "I've said all along that somebody needs to run on the Republican side, if nothing else to remind Republicans what it means to be conservative." pic.twitter.com/6HfDBNctlh