Florence K est maintenant mariée

Florence K a scellé son union avec le batteur Benjamin Riley samedi.

Une photo des tourtereaux au mariage a été partagée sur la page Facebook de la chanteuse dimanche. «Hier soir, j'ai épousé Benjamin Riley, l'homme de ma vie», a-t-elle écrit en vignette.

«Notre famille et nos amis ont fait de nos noces une journée féerique. Nous ne pourrions être plus heureux et reconnaissants envers eux. Que de preuves d'amour, d'amitié, de générosité, que de joie, que de musique», a-t-elle poursuivi.

«Hier soir, dans un monde qui est de plus en plus à l'envers, l'amour de tous a régné et continuera de rayonner dans nos cœurs et notre foyer pour toujours. Ce fut pure magie.»

La chanteuse a partagé un autre cliché du mariage sur Instagram.

Le bonheur des nouveaux mariés n'est pas passé inaperçu. De nombreuses personnes ont profité de l'occasion pour féliciter les amoureux.