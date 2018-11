9 questions à ne jamais poser lors d'un premier rendez-vous galant

Les premiers rendez-vous galants peuvent être éprouvants. Vous ne savez jamais si vous allez bien vous entendre et s'il y aura chimie qui se développera. Que se passe-t-il si la conversation ne coule pas?

Lorsque vous êtes stressé, il est facile de laisser échapper une question ou un commentaire étrange dans le feu de l'action. C'est pourquoi il est bon de se préparer et de savoir quelles questions ou quels sujets éviter au début.

«Pour certains, il peut être tentant de ne parler que de soi et d'ignorer votre compagnon», a déclaré le thérapeute Kurt Smith au HuffPost. «Alors, posez des questions. Évitez les sujets explosifs et trop personnels comme la politique, la religion et l'argent.»

Quelles questions devriez-vous éviter lors d'un premier rendez-vous? Nous avons demandé aux thérapeutes de nous éclairer.

1. «Pourquoi ta dernière relation a-t-elle pris fin?»

Poser des questions approfondies sur les anciennes relations d'une autre personne aussi rapidement n'est pas souhaitable», a déclaré la psychologue Samantha Rodman. «Rappelez-vous que c'est une première rencontre, pas un interrogatoire.»

«Ce type de questions peut inciter l'autre à se sentir jugé», a-t-elle ajouté. «Attendez un peu plus longtemps pour vous renseigner respectueusement sur ses relations passées.»

En règle générale, il vaut mieux garder le ton de la soirée optimiste que de se remémorer des souvenirs potentiellement douloureux.

2. «Pourquoi es-tu toujours célibataire?»

Cette question peut sembler anodine, mais il est peu probable qu'elle soit reçue de manière positive - même si vous essayez de flatter la personne. Ce questionnement peut sous-entendre qu'il y a un problème avec elle ou avec le fait d'être célibataire en général.

«Il n'ya rien de mal à être célibataire et l'objectif de la vie de l'autre n'est peut-être pas d'être en couple», a déclaré la psychologue Gina Delucca. «Même si la question est bien intentionnée et que vous la considérez comme un compliment, vous devriez quand même l'éviter.»

Pekic via Getty Images

3. «Avec combien de personnes as-tu couché?»

Le nombre de partenaires sexuels que les gens ont eus n'est, franchement, pas d'intérêt. Peu importe la réponse, cette question risque de mettre les gens mal à l'aise et de les inciter à se méfier pour le reste du rendez-vous.

«C'est considéré comme une question inappropriée et très intrusive», a expliqué Danny Gibson, thérapeute conjugal et familial. L'autre personne se sentira mise sur la sellette et jugée si elle répond.»

Smith a aussi suggéré de ne rien demander d'ordre sexuel lors de la première rencontre.

«Ne demandez pas avec combien de personnes l'autre a couché ou ses fantasmes sexuels», a-t-il déclaré. «Ce n'est pas la meilleure approche si votre objectif est de développer une relation à long terme. Si la chimie sexuelle est un élément que tout le monde évalue dès le premier rendez-vous, faire preuve de retenue dans ce domaine peut vous rendre plus désirable.»

4. «Quel est ton salaire?»

À une première rencontre, vos carrières respectives sont un sujet de discussion inévitable. Mais demander aux gens de révéler leur salaire, surtout si tôt, sera probablement perçu comme une intrusion.

«Même s'il est positif d'être intéressé par la carrière d'autrui, ne montrez pas d'intérêt pour l'argent», a déclaré la psychothérapeute Tina Tessina. «Vous aurez l'air d'un opportuniste.»

Même si vous posez la question par simple curiosité, votre prétendant pourrait douter de vos intentions et de vos priorités.

5. «Qu'attends-tu de cette relation?»

Si la rencontre se passe bien, il est naturel d'espérer que vous continuerez à vous voir. Mais s'interroger sur l'avenir de la relation lors du premier rendez-vous est prématuré, pour le moins qu'on puisse dire, quand vous avez à peine commencé à vous connaître.

«N'oubliez pas qu'il s'agit d'un premier rendez-vous, et toute tentative visant à faire de cette rencontre une relation à long terme vous fait paraître désespéré», a déclaré Gibson.

6. «Quel a été ton moment le plus embarrassant?»

Lorsque deux personnes s'entendent bien, elles peuvent aborder des sujets plus approfondis. C'est généralement un signe que le rendez-vous se passe bien. Devenir trop personnel rapidement peut mettre l'autre personne dans une position inconfortable.

«N'oubliez pas que lors des premières rencontres, il est facile de dévoiler trop d'informations», a ajouté Smith. «Personne lors d'un premier rendez-vous ne veut parler de son moment le plus embarrassant.»

Tara Moore via Getty Images

7. «Veux-tu des enfants?»

Si avoir des enfants est important pour vous, trouver un partenaire avec des objectifs familiaux similaires est probablement un critère non négociable. Naturellement, vous ne voulez pas perdre de temps avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs de vie. Mais poser cette question avant que vous ne commenciez à vous connaître pourrait être un problème», a déclaré Tessina.

8. «Est-ce que je t'attire?»

«Est-ce que tu m'apprécies?» ou «me trouves-tu beau / sexy / adorable?». Évidemment, vous espérez que votre prétendant vous trouve de son goût, mais poser cette question de manière aussi brutale peut être déroutant.

«Ne posez pas de questions sur votre apparence», a mentionné la psychologue et sexothérapeute Janet Brito. «Cela pourrait leur donner l'impression que vous avez besoin d'être rassuré et que vous manquez de confiance en vous.»

9. «Qui est ton ami sur les photos?»

Supposons que vous ayez repéré une personne plutôt séduisante sur plusieurs photos du profil de votre rendez-vous. Cette observation mérite-t-elle vraiment d'être mentionnée lors de votre rencontre? Concentrez-vous sur la charmante personne assise en face de vous.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.