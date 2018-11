La popularité du rappeur Loud est indéniable.

Après avoir fait salle comble pour la très grande majorité de ses prestations, le Montréalais réalisera une première pour un artiste de rap québécois: un spectacle au Centre Bell. Il s'agira évidemment de la plus grosse salle où il se produira depuis le début de sa carrière.

Organisé par Osheaga, evenko et Joy Ride Records, ce concert sera présenté le 31 mai 2019. Les billets seront en vente le lundi 19 novembre, à midi, sur le site web d'evenko.

Loud ne cesse d'accumuler les succès depuis le lancement de son premier album solo Une année record. Lors du dernier Gala de l'ADISQ, Simon Cliche-Trudeau de son vrai nom a récolté deux Félix (album hip-hop, artiste québécois s'étant le plus illustré hors Québec) en plus de celui pour le «réalisateur de disque» qui est allé à Marc Vincent (Ruffsound) et Alex Guay (Ajust) pour leur travail à la réalisation.

Un 2e album en préparation

Dans une entrevue accordée au HuffPost Québec il y a un peu plus d'un mois, Loud expliquait qu'il commençait à produire de nouvelles chansons, sans projet d'album précis.

Mais voilà qu'un deuxième disque est en cours de réalisation pour l'artiste en vogue. Dans une capsule de Rad, son gérant, Carlos Munoz, a mentionné que son poulain s'affaire à produire son deuxième album.

Munoz a également révélé que cet opus coûtera près de 100 000 $ à produire.

Avant sa performance au Centre Bell, il est possible de voir Loud un peu partout au Québec et même en Europe. Ce dernier se produira en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni au cours du prochain mois.

Pour toutes les dates de spectacle de Loud, vous pouvez consulter sa page Facebook.

