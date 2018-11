Canada Goose ouvre sa 1re boutique au Québec

Vendredi 16 novembre, Canada Goose ouvre sa première *boutique au Québec et c'est à Montréal rue Sainte-Catherine que ça se passe. Nous avons eu accès la veille à cette première adresse de la marque chez nous. Cary Tauben de XOXO était aussi de ce lancement en grand.

Sur plus de 8000 pieds carrés dans un cadre évoquant les 60 ans d'histoire des la marque sont proposés des centaines de modèles et de palettes de couleurs, la collection de tricots de la marque, des accessoires de première qualité et des articles pour jeunes, pour enfants et pour bébés. À noter aussi des palettes de couleurs et des pièces créées dans le cadre de collaborations spéciales exclusivement offertes pour ce magasin.

Des exclusivités

Exclusivité montréalaise, la marque présente sa toute première expérience de chambre froide au Canada qui permet de tester les fameux manteaux d'extérieur dans des températures allant jusqu'à -25 °C toute l'année. Des artistes locaux sont également exposés dans le magasin. La photographie composite Above as Below de Kitra Cahana dépeint les lents mouvements du retrait du glacier Gulkana, une chaîne qui s'étend de l'Alaska au Yukon. Toutes les œuvres d'art proviennent d'un partenariat avec la conservatrice Nathalie MacNamara de NAMARA.

Plus d'engagement pour une fabrication locale

La compagnie a inauguré l'an passé son usine de Boisbriand pour preuve le premier manteau conçu dans son usine québécoise est exposé dans une boîte en verre, ce manteau est un parka Langford signé par les employés de Boisbriand pour célébrer la grande ouverture de l'usine en 2017.

*Ce magasin phare constitue le quatrième magasin de Canada Goose au Canada et son dixième magasin dans le monde entier en comptant ses emplacements à Toronto, New York, Chicago, Tokyo, Londres, Boston, Short Hills, Hong Kong et Vancouver. Canada Goose prévoit également ouvrir un magasin à Beijing plus tard cette année.

Pour voir toutes les photos de la soirée de lancement dans la galerie ci-dessous