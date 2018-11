HuffPost Québec et HuffPost Canada remportent cinq prix aux Canadian Online Publishing Awards

HuffPost Québec et HuffPost Canada ont récolté cinq récompenses aux Canadian Online Publishing Awards (COPA) lors d'une cérémonie tenue à Toronto, mercredi soir.

Les COPA soulignent l'excellence des contenus numériques dans le paysage médiatique canadien. Parmi les nommés, on retrouvait des organisations comme CBC, CTV, Le Journal de Montréal ou RDS, mais aussi des publications locales ou spécialisées.

Le HuffPost Québec s'est ainsi démarqué avec un projet mettant en lumière des témoignages de personnes transgenres ainsi qu'avec des reportages sur la dépendance aux jeux vidéo et le suicide dans nos campagnes. La qualité des reportages du HuffPost Canada sur le phénomène #MeToo a également été soulignée.

Meilleure couverture en continu d'une nouvelle, HuffPost Canada (Or)

Le travail de la journaliste Catherine Lévesque a été reconnu pour ses reportages dans le dossier #MeToo, reportages publiés à la fois dans les sections politiques du HuffPost Canada et du HuffPost Québec. Le travail de la chef de bureau à Ottawa, Althia Raj, de même que celui de la rédactrice en chef du HuffPost Canada, Andree Lau, a également été souligné avec ce prix.

Meilleur article ou série en style de vie, HuffPost Québec (Or)

Le projet vidéo Trans.com a aussi remporté un prix Or. Le projet vidéo amenait le lecteur à la rencontre de trois personnes trans et examinait l'impact d'internet dans leur cheminement. Le projet était le fruit des entrevues de Francis Pilon ainsi que des journalistes vidéo Hugo Jolion-David et Daphnée Hacker-B.



Meilleur article ou série de service, HuffPost Québec (Argent)

Elsa Vecchi, Étienne Brière et Nils Incandela ont été récompensés d'un prix Argent pour leur série Gamers: la rage de jouer, une série de trois reportages vidéo sur la dépendance aux jeux vidéo.



Meilleur article ou série d'enquête,HuffPost Québec (Argent)

Quand l'agriculture tue, une enquête en quatre volets sur le suicide et la détresse psychologique des agriculteurs au Québec, a également récolté un prix Argent. Il est le fruit du travail du journaliste Nicolas Mesly et du journaliste vidéo Hugo Jolion-David.



Meilleur contenu numérique

La soirée du HuffPost Québec a été conclue de belle façon en remportant le prix du meilleur contenu vidéo au Canada.

D'autres projets soulignés

Un projet multimédia du HuffPost Canada, co-produit avec le programme de journalisme international de l'Université de la Colombie-Britannique, a remporté le prix Or dans le volet académique de la catégorie du meilleur article. Stuck suivait l'itinéraire de migrants demandeurs d'asile à travers le système en Turquie et montrait la complexité du processus pour des non-Syriens cherchant à commencer une nouvelle vie en Europe.

Soulignons que HuffPost Canada était également en nomination dans la catégorie de la meilleure publication. Il comptait aussi sur des nominations dans la catégorie du meilleur contenu vidéo pour sa série politique Backbenchers, où les journalistes Ryan Maloney et Mohamed Omar s'entretiennent de politique canadienne. Ils sont notamment appuyés dans ce projet par Allia McLeod, Amanda De Souza et Stephanie Sannuto, de même que par Andrew Yates and Sasha Nagy.

L'infolettre hebdomadaire du HuffPost Canadaspécialisée sur le marché immobilier était également en nomination. L'infolettre est rédigée par Daniel Tencer, appuyé par Ron Nurwisah et Rebecca Zamon.