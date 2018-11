Le 41e Salon du livre de Montréal se déroule de mercredi à dimanche

La 41e édition annuelle du Salon du livre de Montréal ouvre ses portes à 9h00, mercredi, et tiendra l'affiche à la Place Bonaventure jusqu'à lundi prochain, à 15h00.

Cette année, plus de 2500 auteurs se livreront à une séance de dédicace pendant les heures d'ouverture.

Le Salon offrira aussi plusieurs dizaines d'animations, des activités familiales, des conférences et aussi des prescriptions littéraires, dont une vendredi avec le romancier, essayiste et cinéaste Jacques Godbout. Des prix seront distribués à des auteurs.

La liste des invités d'honneur comprend cette année l'Académicien Dany Laferrière, l'écrivaine autochtone Joséphine Bacon, l'auteur spécialisé en littérature LBGTQ Samuel Champagne, la féministe Martine Delvaux, la jeune illustratrice québécoise d'origine vénézuélienne Marianne Ferrer, la romancière montréalaise anglophone Heather O'Neill, le romancier français Bernard Werber de même que le médecin urgentologue et chroniqueur Alain Vadeboncoeur.

Ce mercredi, l'admission est gratuite au Salon du livre de Montréal.

À compter de jeudi, les prix d'entrée varieront selon les clientèles. Notamment, l'admission générale a été fixée à 8 $; le prix sera de 6 $ pour les étudiants et les gens âgés de 60 ans et plus alors que les jeunes âgés de 12 ans et moins accompagnés d'un parent profiteront d'une admission gratuite.

La 40e édition du Salon du livre de Montréal a attiré près de 120 000 visiteurs l'automne dernier.

Depuis quelques mois, la direction générale du salon est assumée par Olivier Gougeon, un vétéran du milieu de l'édition.