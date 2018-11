«Occupation Double Grèce»: quand le vernis craque

Nous avons eu droit à un épisode pour le moins unique d'Occupation Double, ce mardi 13 novembre, mais pas pour les raisons habituelles.

Pour une rare fois dans une émission de téléréalité, la production a assumé complètement les risques et les lacunes d'un tel concept en nous montrant ce qui se produit quand rien ne va plus.

Au point mort

Maryline était toujours inconsolable 72 heures après son arrivée dans l'aventure, elle qui n'arrive pas à surmonter ses angoisses pour simplement profiter de l'expérience, même si celle-ci risque d'être particulièrement éphémère dans son cas.

Une situation qui semble avoir eu un effet d'entraînement, alourdissant passablement l'atmosphère dans la maison des filles et diminuant pendant cette période l'intérêt des participantes face au jeu.

Pézie a également montré des signes de fatigue physique et mentale et la production a eu la très bonne idée de diffuser sa discussion avec l'un des membres de l'équipe technique. La douce moitié d'Olivier a mentionné Sansdrick à de nombreuses reprises durant l'épisode, de même que son désir de quitter l'aventure. Est-ce la raison de la venue de son ex en Grèce?

Même les règles d'une activité où les candidates avaient la chance de passer un peu de temps avec un garçon choisi au hasard ont été complètement ignorées d'un côté comme de l'autre. Et la production n'est pas intervenue.

Jonathan a eu la chance de partager une nuit de l'amour avec la fille de son choix. Complètement désintéressé, il a fait don de son privilège à Olivier, qui jubilait à l'idée de passer du bon temps avec Pézie.

Mais lorsque Pézie a appris la nouvelle, elle était tout sauf emballée. Jay Du Temple lui a même indiqué à plusieurs reprises, avec énormément d'empathie, qu'elle n'était pas obligée de participer si elle n'en avait pas envie et qu'elle pouvait à son tour donner son privilège à quelqu'un d'autre si elle le voulait.

Lorsque le couple le plus affiché de la présente saison s'est finalement retrouvé, Pézie n'était toujours pas dans son assiette et n'arrivait pas à le cacher à Olivier. Les deux principaux intéressés sont probablement impatients de vivre leur histoire loin des caméras, et de ne plus être séparés malgré eux pendant 77 heures.

Au-delà du jeu et de l'amour

Évidemment, ce sont les risques de la téléréalité, la production ne pouvant jamais totalement prédire la tournure que prendra l'aventure, et ce, malgré les multiples revirements scriptés avant le début de la saison.

Il n'est pas rare que des candidats de ce type de propositions se désistent et décident de quitter l'aventure, comme c'est arrivé souvent à XOXO cet automne.

Cet épisode n'était pas non plus sans rappeler la crise d'angoisse vécue par Adamo l'an dernier, à Bali.

Tout ce qui se trame dans l'envers du décor pour s'assurer que l'expérience se déroule aussi bien que possible pour l'ensemble des candidats d'Occupation Double est d'ailleurs très bien documenté dans l'épisode des coulisses diffusé le jeudi soir. Mais rarement a-t-on vu les dessous de l'émission être dévoilés de manière aussi limpide durant une quotidienne. Et le travail et les choix de la production sur ce plan méritent d'être soulignés.

Le spectacle a été mis sur pause (même s'il ne peut jamais l'être totalement) le temps d'une introspection et de quelques mises au point. Le facteur humain a pris momentanément le dessus pour nous rappeler qu'il y a des individus derrière les personnages créés par le montage et la force des choses.

Car une expérience comme Occupation Double demeure de bien des façons une épreuve d'endurance, malgré les paysages paradisiaques, les voyages de rêve et les activités luxuriantes.

Ce n'est pas tout le monde qui a les nerfs assez solides pour évoluer aussi longtemps dans un tel contexte, et devant les caméras de surcroît. Une réalité que les équipes de V et de Productions J n'ont pas cherché à dissimuler mardi soir.

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

