Ikea achètera vos meubles usagés au Canada

Êtes-vous au point de votre vie où votre bibliothèque Ikea prend la poussière dans votre garage? Il peut être difficile pour certains d'imaginer que c'est possible d'en arriver là un jour, mais si vous arrivez à ce stade, vous avez maintenant vos options pour vendre vos meubles Ikea usagés ne se limite plus à Kijiji.

À compter de novembre, les succursales canadiennes d'Ikea rachèteront vos meubles «usagés» en échange d'un crédit au magasin. Le meuble sera vendu à prix réduit dans la section «Tel quel» du magasin.

Le 8 novembre, Brendan Seale, responsable de la durabilité chez Ikea Canada, a annoncé ce nouveau service à la conférence Zéro Déchet de Vancouver. C'est un moyen pour l'entreprise «de réduire la quantité de déchets liés à nos activités», a-t-il déclaré au HuffPost Canada. Le programme est spécifique au Canada pour le moment, mais la société mène des initiatives similaires dans quelques autres pays, dont le Portugal et le Japon.

La plupart des meubles Ikea seront acceptés, à l'exception des lits

Ikea acceptera les meubles qui ont été utilisés, mais qui ne sont pas abîmés. En d'autres mots, cela signifie tout ce qui pourrait raisonnablement avoir une seconde vie dans la maison de quelqu'un d'autre, a expliqué Seale. Ainsi, rien qui n'est brisé ou taché. Pour des raisons d'hygiène, ils n'accepteront pas de matelas ni de textile doux, mais ils accepteront la majorité de leurs autres meubles: commodes, meubles de rangement, étagères, bibliothèques, canapés, canapés-lits, chaises, tabourets, fauteuils, tables à manger, bureaux et tables basses.

Les meubles ne doivent pas forcément être encore en vente - en fait, tant qu'ils sont en bon état, Ikea est heureux de prendre des meubles datant de plusieurs décennies. «Ce sont exactement les produits que nous voulons voir, qui ont des histoires géniales où quelqu'un utilise un produit Ikea depuis longtemps et qui est toujours en bon état», a déclaré Seale. «S'il s'agit d'un produit beaucoup plus ancien qui ne fait plus partie de notre gamme, et ce depuis un moment, ce n'est pas un problème.»

Comment ça marche

Les personnes intéressées doivent d'abord créer un compte familial Ikea. Ensuite, ils sélectionnent un magasin à proximité et mentionnent la pièce qu'ils désirent retourner. On leur demande d'envoyer quatre photos ou plus - idéalement sous au moins trois angles, ainsi qu'une photo de l'étiquette, explique Seale. Dans les 72 heures, un représentant d'Ikea répondra pour évaluer le produit.

Il est difficile d'estimer combien de crédit sera offert par le magasin, a déclaré Seale. La mesure fonctionne au cas par cas en fonction de la nature de l'article et du type d'état dans lequel il se trouve. Il indique toutefois que 25 à 50% du prix de vente d'origine est un chiffre approximatif pour une pièce en bon état.

Si le client accepte l'offre d'Ikea, il devra importer les meubles entièrement assemblés dans un magasin. (Vous pouvez ajouter une des pièces en magasin au besoin.)

Il n'existe actuellement aucune option de ramassage des meubles, ce qui, selon Seale, constitue un obstacle pour les personnes sans voiture.

«Peut-être que nous irons dans cette voie à l'avenir», dit-il. «Nous venons de présenter cette nouvelle mesure la semaine dernière. Nous verrons comment cela se passera, puis nous l'améliorons avec le temps.»

Autres options pour les meubles usagés

Ikea est en concurrence avec une industrie robuste de la revente de meubles usagés sur les marchés de Craigslist, Kijiji et Facebook. Et de nombreux organismes de bienfaisance qui acceptent des dons de meubles offrent des services de prise en charge. L'Armée du Salut, Habitat pour l'humanité, Diabète Canada et la Société de Saint-Vincent-de-Paul ont des bureaux dans l'ensemble du Canada qui ramasseront du mobilier usagé qui servira à faire des dons. La plupart des villes ont également des options locales supplémentaires.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.