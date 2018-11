14 cadeaux pour réchauffer ceux qui ont toujours froid

Les meilleurs cafés de l'année de Nespresso

Qui dit froid intense, dit boisson chaude pour se réchauffer. Notre préférée : le café. Les amoureux de caféine seront conquis par le coffret dégustation exclusif Explorations 2018 qui contient les meilleures sélections de café de l'année des experts de Nespresso.

On y retrouve quatre cafés rares provenant d'Inde, du Nicaragua, de la République dominicaine et des Îles Galapagos tous plus saisissants les uns que les autres par leur profil aromatique. Un plus fruité, quasi sucré, un autre plus acide avec un goût de noix ou encore un autre aux notes céréalières.

Le boîtier coloré comprend en plus des verres de dégustation. Faites vite, il n'est disponible qu'en quantité limitée.

89$