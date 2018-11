Apple met sur pied un programme de rappel mondial pour son téléphone phare, l'iPhone X.

Certains écrans tactiles de ces téléphones ont présenté des problèmes techniques. Sur son site web, le géant de l'informatique de Cupertino indique que l'écran peut ne pas répondre, répondre de façon intermittente au toucher, ou encore réagir même s'il n'a pas été touché.

Apple ne vous offrira pas un nouveau téléphone si c'est votre cas, mais remplacera gratuitement les écrans qui sont défectueux. Notez qu'aucun autre iPhone que le X n'est admissible à ce rappel.

Pour en bénéficier, il faut visiter un Apple Store ou un centre de service agréé Apple pour d'abord établir un diagnostic.

Ce n'est pas la première fois que l'entreprise de la Silicon Valley procède à ce genre de rappel. En 2016, Apple avait lancé un programme de remplacement de la pile pour le iPhone 6s, dont certains téléphones se fermaient alors que la pile indiquait être suffisamment chargée.

Rappel du MacBook Pro 13 pouces

Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Apple doit aussi rappeler certains MacBook Pro 13 pouces vendus entre juin 2017 et juin 2018.

Un nombre limité de lecteurs SSD 128 Go et 256 Go de ces modèles présentait un problème pouvant entraîner une perte de données et une défaillance du lecteur, a constaté Apple. Si votre ordinateur présente ce problème, le lecteur sera remplacé gratuitement.

VOIR AUSSI: