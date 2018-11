«Occupation Double Grèce»: à quoi auront servi les nouveaux candidats?

L'idée de faire entrer graduellement six nouveaux candidats (trois garçons et trois filles) tout au long de la première moitié de la saison d'Occupation Double Grèce était en soi excellente. La stratégie permettait à chaque candidat de prendre sa place et de se faire connaître du public tout en permettant potentiellement à la production de brasser les cartes dans le coeur et l'esprit des candidats.

En procédant de cette façon, Occupation Double avait un net avantage sur XOXO, son unique compétiteur, qui demandait aux téléspectateurs de se familiariser avec pas moins de 23 candidats dès la première semaine de la «compétition». Et c'est sans compter les candidats qui ont fait leur entrée dans les penthouses les semaines suivantes.

Malheureusement, l'idée n'a pas produit les effets escomptés, puisqu'à l'exception de Jessika, tous les nouveaux candidats ont été exclus dès qu'ils ont dû faire face à l'élimination.

Et à moins d'un revirement majeur, tout porte à croire que Maryline quittera la maison des filles aussi rapidement qu'elle y est entrée.

instagram/maryline.odgrece La candidate Maryline d'«Occupation Double Grèce».

Un retard insurmontable?

Le production ne pouvait évidemment pas se douter qu'autant de couples se formeraient en si peu de temps, et que la plupart des garçons et des filles ne seraient plus intéressés à papillonner à mi-chemin de la saison.

Une situation qui détonne de celle de la saison précédente, au cours de laquelle Shanie Blais et Alexandra Stellini, deux candidates issus du deuxième tapis rouge, avaient réussi à se rendre en finale - et même à gagner l'aventure dans le cas d'Alexandra.

L'épisode du lundi 12 novembre d'Occupation Double Grèce a été marqué par les larmes et la crise d'angoisse de Maryline.

Quelques jours après son arrivée, la pâtissière de Brossard a bien joué ses cartes pour s'intégrer au groupe et se faire apprécier dans les deux maisons, n'hésitant pas à se laisser aller, à imposer une belle énergie et à prendre part aux activités.

Mais une mauvaise blague de Renaud a complètement bouleversé la nouvelle venue. Le candidat au tact légendaire a en effet lancé qu'il aurait peut-être dû choisir Emira lorsque Maryline lui a donné un bec sec plutôt que de l'embrasser goulûment durant l'activité «Vérités ou conséquences».

Maryline a alors éclaté en sanglots, ne sachant visiblement plus ce qu'elle était venue faire dans un jeu de rencontres amoureuses où tous les candidats sont déjà casés. Son seul espoir était Jonathan, envers qui elle s'est d'ailleurs montrée très entreprenante. Mais ce dernier est sur le point de former une alliance avec Maude pour tenter de se rendre au bout de l'aventure.

Détourner le regard

Au-delà de la crise générée par le commentaire de Renaud, une autre scène a retenu l'attention lundi soir, lorsque Pézie et Olivier (candidat mou s'il en est un) s'embrassaient passionnément à côté d'une Maryline inconsolable.

Jugeant la situation trop inconfortable, le couple a quitté la pièce, laissant la jeune femme vivre son drame seule.

Même son de cloche dans la cuisine quelques instants plus tard, où les autres filles se sont délectées de la tarte à la lime cuisinée par la nouvelle venue tandis que cette dernière continuait de pleurer sa vie. Une situation qui a d'ailleurs beaucoup amusé Maude.

Le retour de Sansdrick

Tout cela nous amène à l'épisode de dimanche prochain, dans lequel Sansdrick rendra visite à son ex, sans toutefois devenir un nouveau candidat.

Nous pouvons comprendre la production de tenter de créer quelques flammèches à ce point-ci de la saison, l'émission ayant quelque peu perdu en intensité et en imprévisibilité au cours de la dernière semaine.

Gageons que Jay Du Temple et son équipe nous réservent également quelques situations intenses, voire crève-coeurs, pour rajouter de l'huile sur le feu lorsque surviendront les premières séparations de couples...

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

