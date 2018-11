Si on se fie aux interprètes de la série, l'ultime saison de Game of Thrones promet d'être épique à souhait. Mais à part cela, on ne connaît pratiquement rien de ce qui sera assurément l'événement télévisuel de 2019.

Question de rendre l'attente un peu moins insupportable, HBO a confirmé, ce mardi 13 novembre, que la dernière saison de l'immensément populaire série serait diffusée à compter du mois d'avril 2019, et non juin, comme l'avaient suggéré certaines informations.

Malheureusement, aucune nouvelle image des six épisodes à venir n'est révélée avec cette annonce. Vous devrez donc vous montrer un peu plus patient avant de vous replonger dans vos analyses et mille et une théories!

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 novembre 2018

