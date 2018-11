Du 12 au 16 novembre, l'association ÉquiLibre, dans le cadre de la 7e édition de la Semaine « Le poids ? Sans commentaire ! », souhaite sensibiliser l'ensemble de la population québécoise, particulièrement les adolescents âgés de 13 à 17 ans, aux répercussions négatives des commentaires qu'ils émettent et reçoivent en ligne.

Selon une étude américaine réalisée en 2018, 95 % des adolescents auraient accès à un téléphone intelligent et 45 % y seraient constamment connectés, ce qui fait des médias sociaux l'un des principaux véhicules de messages. Les commentaires sur le poids et l'apparence physique sont partout, spécialement sur les médias sociaux.

Derrière ton écran, commente différemment !

Du 12 au 16 novembre, nous sommes donc tous invités à commenter autre chose que le poids et l'apparence physique sur les médias sociaux. Ce n'est pas tout, la campagne nous incite à montrer notre engagement en partageant le visuel de la campagne avec le mot-clic #lepoidssanscommentaire, et en lançant le défi à trois amis.

« Dans un univers où les photos personnelles publiées en ligne sont méticuleusement choisies, recadrées et filtrées, il n'est pas étonnant de constater que les commentaires sur le poids et l'apparence physique, même les positifs, peuvent avoir des conséquences négatives, entre autres sur l'image corporelle ! » - explique Marie-Soleil Dion, porte-parole d'ÉquiLibre.

Comment ça marche?

Tout au long de la semaine, l'organisme publiera des contenus exclusifs sur ses plateformes sociales, notamment des conseils pratiques pour commenter différemment. Enfin, les intervenants qui désirent animer des activités thématiques dans le cadre de l'édition 2018 de la Semaine « Le poids ? Sans commentaire ! » pourront télécharger gratuitement un atelier pédagogique destiné aux adolescents ainsi qu'aux adultes.

À propos d'ÉquiLibre

ÉquiLibre a comme mission de prévenir et diminuer les problèmes liés au poids et à l'image corporelle dans la population, par des actions encourageant et facilitant le développement d'une image corporelle positive et l'adoption de saines habitudes de vie.

