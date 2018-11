La diva québécoise Céline Dion est plus mode que jamais. Elle multiplie les looks extravagants, court les défilés, pose pour Vogue et vient de lancer une collection de vêtements pour enfants avec la marque nununu qu'elle avoue avoir toujours aimée.

HuffPost Québec Nununu

Outre sa mystérieuse vidéo promotionnelle simulant son arrestation qui a fait jaser, c'est surtout le message derrière la ligne qui frappe. Toutes les pièces sont unisexes, non genrées afin de permettre aux enfants de trouver leur propre identité, individualité. La chanteuse s'est ainsi dite fière d'«encourager un dialogue sur l'égalité».

La collection assez dispendieuse, se détaillant entre 41$ pour une tuque de bébé et 586$ pour une veste en cuir, comprend notamment des sweatshirts, vestes avec fermeture éclair asymétrique, manteaux, leggings, pantalons amples en jersey et robes longues. Les motifs d'étoile, de têtes de mort, de formes géométriques et les lettres XXL dominent. Le tout reste très urbain dans des teintes noires et blanches avec quelques touches de jaune.

«Nos enfants ne sont pas juste nos enfants, comme nous sommes juste des liens dans la chaîne infinie qui est la vie. Pour nous, ils sont tout, mais en réalité, nous sommes qu'une fraction de leur univers», dit-elle dans la vidéo de promotion complète de Celinununu dévoilée mardi martin en même temps que la collection.

