Recevoir, c'est un art. Certains l'ont, d'autres pas pantoute (et espérons qu'ils le savent). Il y a cependant une chose qui peut tirer d'affaire quasi n'importe qui: une cuisine fonctionnelle et conviviale. Le célèbre designer et propriétaire de D-Cor, Daniel Corbin, nous dévoile comment maximiser la pièce qui devient souvent le centre d'attention.

1. Respecter le design du reste de la maison

La cuisine, même si elle est le cœur de la maison, doit se fondre dans le reste du décor afin qu'elle demeure invitante. Le spécialiste va même jusqu'à dire que c'est encore mieux lorsqu'elle n'a pas l'air d'une cuisine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui traîne et que les placards s'agencent avec la bibliothèque de votre salon, par exemple.

2. Positionner l'évier et la cuisinière sur l'îlot

«On s'organise pour ne jamais faire dos aux invités en plaçant la cuisinière et l'évier de leur côté», conseille Daniel Cordin. Préférez-les aux endroits où il y a une ouverture sur le reste de la résidence. Ainsi, vous pourrez être aux fourneaux tout en ne manquant pas le premier toast ou encore desservir et rincer quelques plats tout en riant de la blague maladroite de votre beau-frère.

3. Organiser sa cuisiner en stations

Que vous ayez beaucoup ou peu d'espace dans la cuisine, il est préférable de la séparer en espaces distincts, selon le designer. Consacrez un coin au petit-déjeuner et rangez-y toute la vaisselle utile pour ce repas précisément: le grille-pain, la machine à café et, pourquoi pas, un petit comptoir escamotable.

Gardez un espace pour les devoirs des enfants avec papier et crayons, un autre pour la préparation, et un pour la vaisselle. «Il faut que ça fonctionne un peu comme dans un resto. Il y a la station friteuse-pâtes-préparation-plonge. C'est plus performant autant pour la préparation que la navigation», dit M. Corbin.

4. Épurer le contenu des armoires

Les cuisines qui débordent ne sont jamais bien invitantes. Videz les armoires et évaluez ce que vous utilisez réellement. Le cinquième ensemble de vaisselle qui appartenait à votre grand-mère que vous sortez aux six ans peut prendre le chemin du sous-sol.

5. Avoir des appareils électroniques connectés et performants

Avoir un contrôle facile et total sur tous les éléments d'une cuisine, comme la température, la musique ou l'heure d'arrêt du four est confortable autant pour vous que les invités. Pour améliorer l'expérience dans la cuisine, Daniel Corbin conseille de se munir de gadgets comme un Google Home - qui dicte les recettes en plus de créer une ambiance musicale - ou un téléviseur dissimulé.

6. Cacher les petits électroménagers et les prises de courant

Micro-ondes, machine à café, grille-pain, mélangeur, et tous autres appareils devraient avoir leur propre armoire, pense le designer. «Imaginez avec le courrier et tout le kit, c'est le chaos. [...] La crème de la crème, c'est [de les cacher et] de les brancher dans une grande armoire avec tablettes coulissantes dont le courant électrique s'alimente lorsqu'on ouvre les portes, dit-il. Non seulement ça libère les comptoirs, mais c'est pratique». Les prises cachées, elles, permettent d'éviter que les fils d'alimentation de téléphone, d'ordinateur ou autres traînent.

7. Se garder un espace vide pour cacher la vaisselle sale

Des invités s'invitent à la dernière minute ou arrivent un petit peu trop tôt à la maison? Disposez de tous les chaudrons qui traînent dans un tiroir muni d'une barrière thermique que vous gardez toujours vide, justement pour ça. «C'est vraiment le fun de pouvoir cacher des choses. Ça enlève le stress de tout faire maintenant et on peut profiter de plus de temps avec nos invités», témoigne Daniel Corbin.

8. Placer les électros et la poubelle aux bons endroits

«Ne placez jamais le frigo à côté du four ou derrière le lavabo. Il faut que vous, votre famille ou les invités puissiez circuler librement», indique le propriétaire de D-Cor. Il conseille également de ne vraiment pas négliger l'emplacement de la poubelle, qu'il qualifie d'«élément central». Elle doit être idéalement dans le même tiroir que le recyclage et le compost, près du lavabo pour jeter les restes des assiettes et idéalement à côté de l'endroit où vous coupez les légumes. Ainsi, pas besoin d'enjamber quelqu'un pour l'atteindre.

