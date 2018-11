Nikola et ses beaux yeux bleus (bleus comme le ciel ou la mer Méditerranée) étaient de retour dans la Belle Province après un passage court et calme à Occupation Double Grèce. Le HuffPost Québec s'est entretenu avec ce dernier et vous pouvez voir tout ça dans la vidéo ci-dessus.

Court et calme au ton de sa douce voix et de son regard charmeur, mais moins calme dans sa relation avec les garçons dans la maison. Parlez-en à Yan et son malaise face à la propreté de ce dernier. Et franchement, qui se fait craquer des oeufs à 7h du matin!?!

Mais aucune relation n'a été autant difficile que sa relation avec le fin Renaud. Après tout, l'édition présente d'OD commence de plus en plus à ressembler à une version réalité du Show Truman avec Renaud jouant le rôle de Jim Carrey.

Étant le mâle alpha de la saison, il attire facilement les foudres de qui ose venir déranger son hégémonie. Comme le jour et la nuit, Nikola et Renaud ont fait contraste. D'un gentleman à un ti-criss, la façon de traiter la gent féminine varie grandement. Disons que le «modèle d'Hochelaga» aurait géré sa vessie de façon plus polie que Renaud l'a fait dans le bain-tourbillon avec Maxime... C'est principalement ce qui a dérangé grandement Nikola dans l'attitude du «papillonneur» en chef. Selon lui, leurs différences les ont séparés dès le début.

Et évidemment, il y avait Maude. Sa clé du succès était incarnée par la «coiffeuse de Chambly». Il aura tenté par tous les moyens de la séduire, mais en vain. Pourtant, peu de filles auraient résisté à son regard bleu comme le ciel, les deux fesses sur un paddle board flottant au large des falaises crétoises. À ce moment, les yeux de Maude étaient certes en train de croiser les siens et déjà elle n'y pouvait rien, mais quelque part, tout au fond, Renaud avait déjà semé le doute d'une occupation double.

Le pauvre, Maude n'avait de yeux que pour son «ex». Et oui encore une fois, tout revient à Renaud.

L'insulte à l'injure a été ajoutée lors de la séance de dessin où aucune fille n'a voulu tirer son portrait. C'était le début de la fin pour ce dernier, et si ce n'était pas de Jonathan (toujours aussi malaisant, mais toujours vivant), tout le monde aurait choisi Nikola comme l'exclu de cette semaine dans leur pool...

Nikola a finalement choisi le couple d'infirmiers d'Andrew et Catherine comme gagnants de la saison.

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

