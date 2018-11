Quand les Kardashian sont dans la place, difficile de regarder ailleurs. Elles viennent premièrement en paquet de trois et plus, sont ultra stylées et leur maquillage scintille de tous les angles. Elles n'ont pas fait exception pour les People's Choice Awards qui avaient lieu le week-end dernier.

Kim Kardashian est bien sûr celle qui a attiré le plus l'attention avec sa robe totalement transparente mettant en valeur ses généreuses courbes. Sa couette haute était aussi impressionnante que l'ensemble.

Khloé qui a donné naissance à une petite fille en avril dernier rayonnait également sur le tapis rouge dans une robe blanche fendue sur le côté dévoilant sa jambe. Le combi-pantalon volumineux de Kendall a, lui, capté l'oeil des fashionistas.

Todd Williamson/E! Entertainment via Getty Images

Sans surprise, la famille est repartie avec le prix de l'émission de téléréalité de l'année avec Keeping Up With the Kardashians qui en est actuellement à sa 15e saison.

Plusieurs autres célébrités s'étaient mises sur leur 31 pour la remise de prix. Voyez tous les looks de la soirée :