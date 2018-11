La principale suspecte dans l'affaire des fraises piégées avec des aiguilles à coudre en Australie, une ancienne employée d'une ferme produisant les fruits, a été placée lundi en détention de crainte qu'elle ne soit l'objet de représailles.

L'île-continent a vécu en septembre plusieurs semaines dans l'angoisse de la découverte d'aiguilles et d'épingles dans des barquettes de fraises, provoquant la détresse des producteurs, la panique de certains consommateurs et une épidémie de canulars sur les réseaux sociaux.

Plus de 200 cas présumés de "fraises piégées" avaient été signalés après l'hospitalisation pour des douleurs à l'estomac d'un homme ayant consommé le fruit. Un incident similaire avait également été signalé en Nouvelle-Zélande.

La police de l'Etat du Queensland (nord-est) a annoncé dimanche l'arrestation et l'inculpation pour sept cas de contamination de marchandises d'une femme de 50 ans à la suite d'"investigations vastes et complexes".

My Ut Trinh travaillait dans une ferme où furent produites certaines des fraises en question.

Elle a été présentée lundi à un tribunal qui a refusé de la libérer sous caution, de crainte qu'elle ne soit l'objet de représailles, rapporte le journal The Australian.

