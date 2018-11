Environnement Canada a émis des avertissements de chutes de neige pour plusieurs régions québécoises situées au nord du fleuve Saint-Laurent.

La neige commencera à tomber vendredi après-midi dans les secteurs plus à l'ouest, en Abitibi, au Témiscamingue et dans les Laurentides. Les régions de Charlevoix, de Québec et du Manicouagan seront touchées plus tard.

Dans toutes les régions soumises à l'avertissement, de 15 à 20 centimètres de neige tomberont jusqu'à samedi, en après-midi ou en soirée.

Si vous êtes du côté nord du fleuve, vous connaîtrez une bordée de neige. Les régions gagnantes pourraient recevoir plus de 15 cm. Dans la vallée et sur la rive-sud, la pluie se mêlera à la neige diminuant considérablement les quantités. Tout cela commence demain fin PM #mmpic.twitter.com/IlQ7H0HWPZ — André Monette (@AndreMonette_MM) 8 novembre 2018

Les températures resteront froides lors des jours qui suivront, y compris dans les régions qui ne devraient pas recevoir de neige.

Par exemple, de dimanche à jeudi, Environnement Canada prévoit qu'à Québec, les températures maximales oscilleront entre un et quatre degrés Celsius sous zéro. À Montréal, le mercure pourrait atteindre deux degrés tout au plus, lundi et mardi.