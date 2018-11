Michelle Obama a subi une fausse couche il y a 20 ans

Michelle Obama dit qu'elle s'est sentie «perdue et seule» après avoir subi une fausse couche il y a 20 ans et avoir eu recours à la fécondation in vitro pour concevoir ses deux filles.

«J'avais l'impression d'avoir échoué parce que je ne savais pas à quel point les fausses couches étaient courantes parce que nous n'en parlons pas», a déclaré l'ancienne première dame dans une entrevue diffusée vendredi à l'émission «Good Morning America», à ABC. «Nous sommes assis dans notre propre douleur, pensant que nous sommes en quelque sorte brisées.»

EXCLUSIVE: @MichelleObama to @RobinRoberts on suffering a miscarriage 20 years ago: "I felt lost and alone."