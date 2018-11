Adriana Lima a foulé pour la dernière fois de sa carrière la passerelle du prestigieux défilé Victoria's Secret ce 8 novembre, c'était son 18e défilé pour la marque de lingerie. Le top modèle n'a pas pu retenir son émotion, elle a fondu en larmes lors de cette présentation tant attendue qui sera diffusée fin novembre sur CBS.

Le mannequin raccroche ses ailes d'Anges, c'est elle qui l'a annoncé sur son compte Instagram avec ces mots : «Chère Victoria, Merci de m'avoir montré le monde, d'avoir partagé tes secrets et surtout de ne pas m'avoir juste donné des ailes, mais de m'avoir appris à voler, a-t-elle écrit. Et plein d'(amour) aux meilleurs fans du (monde) ! Bisous, Adriana»

Le mannequin brésilien a débuté avec Victoria's Secret en 1999, 18 ans de défilés marqués par son charisme et son déhanché spectaculaire. Pour cette dernière prestation, dentelles et plumes spectaculaires de paon, body et deux pièces laissant peu de place à l'imagination. Le top brésilien a reçu une ovation digne de son nom et n'a pas pu résister à l'émotion et a craqué en direct.

Yahoo Lifestyle (Photo: Getty Images)

Point d'orgue de ce défilé?

C'est le passage du fameux Fantasy Bra surnommé cette édition le «Dream Angels»: un soutien-gorge d'une valeur d'un million de dollarsimaginé par Atelier Swarovski, composé d'une maille en argent parée de quelques 2100 diamants ainsi que de topazes - pas moins de 71 carats.

Getty Editorial

Pour voir d'autres photos du défilé Victoria's Secret 2018

Galerie photo Les photos du défilé Victoria's Secret 2018 Voyez les images Adriana Lima en larmes pour son dernier défilé Victoria's Secret 1/ 32













Les photos du défilé Victoria's Secret 2018 1/ 32















À VOIR AUSSI