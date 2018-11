Depuis sa victoire à l'émission En route vers mon premier gala Juste pour rire en 2013, Virginie Fortin a fait bien du chemin.

Celle qui s'est d'abord fait connaître dans le monde de l'improvisation accumule maintenant les rôles à la télévision, notamment dans la populaire série Trop.

Néanmoins, elle reste à la base une humoriste et elle n'a rien perdu de son aisance sur scène, comme elle l'a démontré mercredi soir lors de la première médiatique de son premier spectacle solo.

Loin des punchs à toutes les 15 secondes comme à ses débuts, l'humoriste a fait un pari audacieux avec Du bruit dans le cosmos: celui de placer le public face à ses travers. Et on peut affirmer sans l'ombre d'un doute qu'elle a gagné son pari haut la main.

Comme le nom du spectacle l'indique, l'espace - et par la bande les extraterrestres - est le point de départ de la majorité des numéros.

Tout l'univers de son spectacle part du fait que la NASA a envoyé une sonde dans une galaxie lointaine. Qui a-t-il dans celle-ci? Le CV de la Terre... et des humains qui l'habitent. Et comme dans tout curriculum vitae, il n'y a que les bons côtés qui sont mentionnés.

Pendant les quelque 90 minutes de sa performance, Virginie Fortin décrit dans son style propre à elle ce qui aurait dû être dans cette sonde. Notre rapport malsain à l'argent, à l'environnement, à la mode, au jugement des autres et à la surconsommation y passe.

Moralisatrice par moment, Virginie Fortin convie son public dans une grosse réflexion collective sur son mode de vie. Et elle ne s'exclut pas. Sans maison et sans voiture, sa surconsommation passe dans les vêtements. Son numéro sur ses 22 camisoles est particulièrement efficace à ce niveau. «J'ai assez de vêtements pour vêtir un village de 1000 femmes de 5 pieds 6 et 150 livres pendant un an... sans faire de lavage.»

Coup de poing en plein visage

Ses numéros alternent entre la blague, le constat, l'ironie et une fine touche de malaise avec laquelle elle prend un malin plaisir à fixer son public pour analyser sa réaction.

Son numéro sur l'argent en est un excellent exemple: «Si on n'a pas expliqué l'argent aux extraterrestres, c'est peut-être parce que ce n'est pas notre meilleure invention. C'était une grave erreur... Mais je vous remercie somme toute d'avoir investi de l'argent dans mon spectacle», lance celle qui est aussi l'animatrice de L'Heure est grave à Télé-Québec.

Elle renchérit un peu plus tard avec une des blagues les plus dévastatrices de son spectacle: «Je pense que si ton but dans la vie c'est de devenir milliardaire, t'es malade mental.» Elle demande ensuite à la salle si c'est l'objectif de certains... Évidemment, aucun applaudissement.

Elle termine son spectacle avec son numéro intitulé Féminazie qui lui a d'ailleurs valu une nomination au dernier Gala les Olivier. Même pour ceux qui l'ont déjà vu, ce numéro demeure d'actualité et envoie un message fort.

Les sujets plus lourds occupent beaucoup de place dans Du bruit dans le cosmos, mais ne vous inquiétez pas, vous rirez aux éclats à plusieurs moments. Virginie Fortin, qui a collaboré avec son amoureux Philippe Cigna (Tony Legal dans le duo Sèxe Illégal) pour l'écriture du spectacle, a conservé son don pour le punch-surprise, celui qu'on ne voit pas venir. Et ça fonctionne à tout coup!

Elle entrecoupe aussi ses numéros d'anecdotes plus légères et typiques d'un spectacle d'humour. Le HuffPost Québec a particulièrement eu un faible pour son explication du mot cool qui a mené à sa théorie du «coolocentrisme»

On ressort du spectacle de Virginie Fortin avec la rate un peu moins dilatée qu'après le spectacle d'autres humoristes, mais avec un regard quelque peu différent sur notre société. Du bruit dans le cosmos est un savant mélange de réflexion et d'humour. S'il y a une chose que le public québécois devrait surconsommer, c'est l'humour unique de Virginie Fortin.

Pour toutes les dates de spectacle de Virginie Fortin, vous pouvez consulter son site Internet.

À voir également: