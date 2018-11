Voici à quoi ressemble le RICARDO Boutique + Café qui ouvre à Québec

« On avait tellement hâte d'être ici ! », s'est exclamé le chef, animateur vedette et homme d'affaires Ricardo, mardi soir, visiblement ému et heureux de présenter aux médias et à quelques invités sa première succursale RICARDO Boutique + Café à Québec.

À l'écoute de ses fans, - qui seraient d'ailleurs très nombreux dans la région -, Ricardo a opté pour la ville de Québec pour y implanter sa troisième succursale RICARDO Boutique + Café. Plus précisément en s'installant aux Galeries de la Capitale, dans une partie de l'espace laissé vacant par le déménagement de Simons.

« Ça fait plusieurs années qu'on regardait pour Québec, mais on attendait le bon moment et, surtout, le bon emplacement pour s'installer, a-t-il ajouté, en entrevue. Être ici, dans l'ancien local d'une compagnie québécoise qu'on admire beaucoup est la cerise sur le gâteau. »

En compagnie de sa femme Brigitte Coutu, présidente et éditrice de RICARDO Média, il a inauguré la nouvelle succursale en compagnie d'une centaine d'invités.

Ouverture samedi à 10h

RICARDO Boutique + Café de Québec ouvrira officiellement ses portes au public samedi le 10 novembre, à 10 h aux Galeries de la Capitale. À tous ceux qui ont envie de rencontrer Ricardo, il sera sur place pour accueillir les premiers visiteurs. « Nous aurons du café et du chocolat chaud pour réchauffer les gens qui feront la file! », a lancé le sympathique chef cuisinier. Cette ouverture survient un an, presque jour pour jour, après celle de Laval.

Deux espaces en un

Que retrouve-t-on dans ce vaste espace de plus de 9 000 pieds carrés? D'abord un café très lumineux et au design recherché de 92 places assises (auxquelles s'ajouteront 52 places en terrasse à l'été 2019). « C'est notre plus beau café! », de lancer le principal intéressé.

Courtoisie Ricardo

La clientèle pourra y déguster les plats inspirés des recettes du très prisé magazine et élaborées par la chef Isabelle Deschamps-Plante, native de la région de Québec. Cette dernière sera assistée de Marie-Joëlle Bédard, ancienne chef du restaurant du Monastère des Augustines, qui a été nommée la chef de cuisine à Québec. Du café RICARDO et des boîtes à lunch corporatives à emporter seront aussi offertes.

De l'autre côté, l'espace boutique regroupe tous les produits RICARDO, dont les accessoires de cuisine, les collections pour l'art de la table ainsi que les produits gourmands et autres coups de cœur de sa femme Brigitte. Juste à temps pour les Fêtes, la boutique a déjà revêtu les couleurs festives et les décorations thématiques de Noël.

Ricardo

D'autres projets

L'aménagement de ces deux espaces a créé 60 emplois, ce qui porte à 225 le nombre d'employés pour RICARDO Média. La semaine dernière, l'entreprise a par ailleurs remporté un prix pour la meilleure marque canadienne de l'année, à Toronto.

Elle vient aussi de conclure un partenariat avec les supermarchés IGA pour y commercialiser 50 000 unités de son gâteau Red Velvet, qui viennent tout juste de débarquer dans les comptoirs surgelés. Ces gâteaux ont été produits en collaboration avec la Pâtisserie Michaud qui est établie à Québec. D'autres produits suivront sous peu en épicerie, assure le chef.

« Nous avons toujours le désir, et on s'est même donné la mission, de collaborer le plus possible avec les producteurs et entreprises locales. En étant à Québec, on élargit tout simplement notre réseau », dit-il.

Au cœur de la future foire alimentaire

L'arrivée de RICARDO Boutique + Café est le point d'ancrage de la future foire alimentaire qui s'établira aux Galeries de la Capitale à l'automne 2019. Lieu de rassemblement propice à la découverte, ce nouveau concept mettra en valeur les produits d'ici et les producteurs locaux. D'autres enseignes réputées, dont Adonis, pourraient s'y joindre.

