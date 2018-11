La folie pour l’arrivée de la collection Moschino x H&M

Ce mercredi 7 novembre, les modeux québécois étaient prêts. Ils se sont rassemblés à la boutique H&M du centre-ville de Montréal pour mettre la main en primeur sur la nouvelle collection du détaillant suédois en collaboration avec la maison de couture Moschino.

Ils ont d'abord fait la file et sont rentrés un à un dans le magasin pour choisir les pièces qui leur faisaient le plus envie. Une grande partie de la marchandise a disparu assez rapidement.

JfGalipeau.ca pour HuffPost Québec

Au rayon Moschino par l'extravagant prodige de la mode Jeremy Scott, du cuir, du doré, de l'argenté, du vinyle. Attention, ça en jette plein les yeux façon années 80, sans oublier les chaînes et les cuissardes, les modèles ultra courts et sexy. Le tout se détaille entre 29,99$ pour un t-shirt, des bas ou des sous-vêtements et 399$ pour un perfecto or.

Jeudi matin, certains articles étaient déjà en rupture de stock en ligne.

Le HuffPost Québec était bien évidemment présent à la soirée magasinage VIP. Voyez toutes les photos :