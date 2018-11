La Société canadienne du cancer ne veut plus de vos cheveux

La Société canadienne du cancer (SCC) a annoncé qu'elle n'accepterait plus les dons de cheveux après le 31 décembre 2018 en raison de la baisse de la demande de patients pour des perruques de cheveux naturels.

Dans le cadre du programme Partagez votre beauté, issu d'un partenariat avec Pantene depuis 2006, la SCC recueillait les dons de cheveux afin de fournir des perruques gratuites aux patients atteints de cancer - générant plus de 70 000 dons de queue de cheval en 12 ans.

«Ces dernières années, la technologie des cheveux synthétiques s'est considérablement améliorée, donnant aux perruques synthétiques un look plus réaliste, les rendant plus légères et agréables à porter et plus faciles à coiffer», écrit l'organisation dans un communiqué publié sur son site internet.

La création de perruques de cheveux naturels se poursuivra jusqu'en 2022, en utilisant les dons déjà fournis par de généreux Canadiens, et la SCC affirme qu'elle examinera d'autres options pour utiliser les cheveux de ceux qui souhaitent continuer de faire des dons.

«Nous avons reçu des dizaines de milliers de queues de cheval et donné plus de 110 000 perruques à des banques de perruques en Amérique du Nord, a déclaré Procter and Gamble dans un communiqué envoyé à HuffPost Canada. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont fait généreusement don de leur queue de cheval au fil des ans. Nous n'aurions pas pu le faire sans elles.»

Ceux qui veulent continuer à couper leurs mèches ont encore un certain nombre d'options en dehors de la SCC. DonEspoir Cancer accepte les dons au Québec tout comme Wigs for Kids en Ontario, A Child's Voice Foundation, et Chai Lifeline Canada. Des salons privés à travers le pays offrent également des services de coupe et de récupération des cheveux pour les programmes de donation.

De nombreuses organisations de lutte contre le cancer et la perte de cheveux comme Leucan acceptent les dons en argent destinés à l'achat de perruques synthétiques et de vrais cheveux pour les Canadiens qui ont perdu leurs cheveux en raison de diverses maladies.

Pour ceux qui souhaitent faire un don à la SCC avant la fin de l'année, voici les directions à suivre :

Les cheveux doivent avoir une longueur minimale de huit pouces

Les cheveux doivent être propres, secs et ne pas avoir touché au sol

Les cheveux ne doivent pas avoir été traités chimiquement (bleach, coloration ou permanente)

Les cheveux ne doivent pas contenir plus de 5% de gris

Pour en savoir plus sur la façon faire, visitez le site Web de la SCC.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été adapté de l'anglais.