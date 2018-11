On connaissait l'issue du jeu du chat et de la souris, souvent fatale pour cette dernière. Mais c'est une tout autre histoire lorsque la souris est un rat, et la vidéo ci-dessous va vous le prouver.

La scène assez inhabituelle se déroule au Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, et a été filmée par un certain Claude Alff, qui était en chemin vers la piscine, lundi 5 novembre dernier. Cet homme remarque un chat embusqué et se dit que c'est le bon moment pour filmer sa chasse. Mais rien ne va se dérouler comme on pouvait s'y attendre.

Le chat, bien préparé, scrute un rat esseulé qui avance sur le trottoir d'en face. Prêt à l'attaque, il se décide alors à fronder sur le rongeur et traverse la rue à toute vitesse. La partie semble déjà conclue. Mais au moment où le chat n'allait en faire qu'une bouchée, le rat se défend vigoureusement et se met a rapidement dominer le félin.

Et une fois que le rapport de force a été inversé, le rat ne choisit pas l'option de la fuite: fort de ce retournement de situation, le rongeur en profite pour poursuivre et acculer le félin qui se retrouve... fait comme un rat.

