Le chef conservateur Andrew Scheer a corrigé le tir, mercredi: il a finalement demandé à son député Tony Clement de quitter le caucus conservateur. Il a expliqué l'avoir fait en raison d'"allégations" qui circulent au sujet de l'élu empêtré dans un scandale de nature sexuelle.

En mêlée de presse avant la période des questions, il a soutenu que son député lui avait assuré qu'il s'agissait d'un "incident isolé". Le leader n'a pas précisé à quelles allégations il faisait référence, sauf pour dire qu'elles circulaient dans la sphère publique.

Le député Clement a annoncé mardi soir qu'il avait fait parvenir des images et une vidéo explicite de lui-même à une "destinataire féminine consentante", mais que la chose s'est finalement transformée en tentative d'"extorsion financière".

En début de journée, mercredi, il était toujours membre du caucus de son parti, et ce, même si son chef lui reprochait une erreur de jugement considérable - et même si ces gestes allaient jusqu'à soulever des questions en matière de sécurité nationale.

Le chef avait reconnu que la situation était en effet préoccupante compte tenu du fait que le député fautif siège à un comité secret sur la sécurité nationale. "Évidemment que c'est un problème", a-t-il lâché en mêlée de presse.

"C'est une très mauvaise décision, et les ramifications que cela pourrait avoir sur le plan de la sécurité nationale sont actuellement à l'étude au Bureau du conseil privé et dans les agences de renseignement", a ajouté Andrew Scheer.

Le chef conservateur, qui a affirmé avoir été informé de la situation la semaine passée, n'a pas voulu dire si le député a pu être ciblé parce qu'il siège au comité ultra secret qui se penche sur les activités des services de renseignement et de sécurité du pays.

"Ce n'est pas à moi de spéculer sur ce niveau de détail, sur les motifs qui ont pu inciter une personne à poser ces gestes. Je ne spéculerai pas là-dessus, je laisse cela à la GRC (Gendarmerie royale du Canada) et aux agences de renseignement", a-t-il déclaré.

Le député Clement a démissionné mardi de ses fonctions au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, et le premier ministre Justin Trudeau en a été informé par écrit, selon la directrice générale du comité, Rennie Marcoux.

Les membres de ce comité et le personnel du secrétariat "sont assujettis aux mêmes exigences en matière de sécurité et confidentialité que la communauté de la sécurité nationale et du renseignement", a-t-elle indiqué.

"Nous devons entreposer tous les appareils électroniques avant d'entrer dans les zones d'accès restreint, y compris nos bureaux", a précisé Mme Marcoux, refusant d'aller plus loin "puisque la GRC a confirmé avoir ouvert une enquête".

VIDEO - Here's Andrew Scheer announcing that Tony Clement has resigned from the Conservative Caucus at his request, after more sexting allegations surfaced on social media. #cdnpolipic.twitter.com/tf7hcROkgR