9 produits miracles pour traiter 9 problèmes beauté de messieurs

Perte de cheveux: Serioxyl par L’Oréal

Courtoisie

Pour une raison ou une autre, vos cheveux ont tendance à fuir votre coco? Essayez le nouveau sérum capillaire Serioxyl Denser hair qui, comme son nom l’indique, aide à densifier la chevelure en stimulant le bulbe du cheveu grâce au néohespéridine et à la molécule brevetée stémoxydine. On applique la solution liquide directement sur le cuir chevelu, idéalement le soir comme ça peut laisser un aspect gras, puis on masse avec les doigts. On l’a essayé pendant quelques semaines et n’avons pas remarqué de changements majeurs, mais notre crinière semblait plus en santé que jamais. En plus, l’odeur du produit n’est pas désagréable.

En vente dans les salons uniquement.