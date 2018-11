Le procureur général Jeff Sessions, critiqué par Trump, remet sa démission

Le procureur général et ministre de la Justice des États-Unis, Jeff Sessions, a remis sa démission dans une lettre transmise mercredi à Donald Trump. Il précise dans sa lettre que sa démission survient «à la demande» du président.

M. Trump a annoncé sur Twitter que le chef de cabinet de M. Sessions, Matt Whitaker, deviendrait le nouveau procureur général par intérim.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....